列治文女教師猥褻學童 被控29項罪

列治文教師高爾因被控29項猥褻兒童罪被捕。（電視新聞截圖）

據東灣康曲柯士達地區檢察長辦公室稱，列治文一所特許學校的一名教師因涉嫌猥褻兒童而於4月6日被捕，目前被指控犯有29項猥褻兒童罪。

35歲的高爾（Anessa Paige Gower）是Making Waves Academy學校的一名生物老師。據地區檢察長辦公室稱，她於周三上午從夏威夷 度假回來時，在沙加緬度被捕。

根據地區檢察長辦公室周4月8日發布的聲明，檢察長指控高爾在2021年至2022年間與7名未成年人發生了 「大量」性行為，包括與未成年人的性行為、不適當的觸摸，以及在網絡平台上分享性愛照片。高爾已被拘留，保釋金為190萬元。

2017年，Making Waves Academy學校一名教師因虐待學生而被定罪。（電視新聞截圖）

在高爾被捕後，Making Waves學校的首席執行官尼爾森（Alton B. Nelson）發表了一份聲明：「沒有什麽比我們的學生的健康、安全和福祉更重要。」聲明稱，學校在對該教師的指控進行調查的過程中，了解到涉及該教師行為的其他相關嚴重指控，並立即與正在審查此事的當局分享信息。尼爾森說，高爾已經被解雇，學校已經與家長、學生和教師聯繫，「在可能需要的地方提供支持」。

高爾是這所學校第二個因猥褻學生而面臨指控的教師。2017年，吉恩托（Ronald Guinto）因虐待12名學生而被定罪。