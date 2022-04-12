屋崙血腥周末 7小時5人遭槍擊

針對槍擊案頻發，屋崙警長阿姆斯壯承認，警力資源捉襟見肘，但誓言要加強巡邏。（記者劉先進／攝影）

屋崙 最近經歷一個血腥周末。屋崙警方說，在7小時內有5人在不同的槍擊 案件中受傷。槍擊發生在上周五晚上到周六凌晨。警方說，被槍傷的人都在醫院接受治療，情況穩定。

根據KRON4的報導，第一起事件發生於8日晚上7時前，警方趕到Hillside街7900號街區，發現一名受害者受到槍傷。8日晚10時許，另外兩人在不同的事件中被槍殺。警方在Lakeshore Avenue 21900街區發現了兩名受槍傷的人，其中一人在湖濱大道21900街區，另一人在第96路和Plymouth街地區。

警方在9日早些時候接到另兩起槍擊報告。一起是在凌晨1時左右，在第92路的2300街區。另一起是，凌晨2時發生在International大道的1200街區。每起案件中，均有一人被發現有槍傷並被送往醫院。警方說，正在調查這些槍擊案件。槍擊案件知情者可聯繫警局重罪襲擊調查科，電話是(510)238-3426。

在上周的新聞發布會上，屋崙警長阿姆斯壯（LeRonne Armstrong）承認，警力資源捉襟見肘，但誓言要加強巡邏。「你會看到警員開車經過這個（發生槍擊的）地區，你會看到警員停車，有警員巡邏，出現在該地區。」

屋崙警官協會主席多內蘭（Barry Donelan）說，警方有一隊骨幹警官在努力工作，處理十多年來未見的如此猖獗的暴力犯罪。

警局公布的數據說，今年4月4日至10日這一周，屋崙有4人死於暴力。截至目前，屋崙調查了34起兇殺案，去年同期為41起，下降了17%。10日這一周，屋崙有46起槍擊事件，55起搶劫，繳獲384隻槍枝。

就在上周，巡迴演出的The rock and Latin jazz Zeta樂隊到屋崙市中心一個咖啡 店喝咖啡。麵包車玻璃被砸，背包不翼而飛，損失了護照、身分證、工作許可證和筆電等，價值1萬2000元。好在樂器沒被偷走。他們試圖利用耳機的GPS找回丟失物品，但最終還是放棄，因為擔心劫匪有武器。