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疫情重創 加州公立學校學生註冊率更糟

編譯組／灣區10日電
加州公校學生註冊人數下跌現象已持續數年，疫情間情況更糟。(本報檔案照)
加州公校學生註冊人數下跌現象已持續數年，疫情間情況更糟。(本報檔案照)

2020-21學年疫情嚴重，灣區家庭無論貧富，紛紛選擇採取非傳統教育方式，不是將小孩送到獨立特許學校(charter school)、私校，就是將小孩留在家裡自行教導。主要原因為學區採用遠距教學，特別對低年級學生效果不佳，許多家庭決定不再將小孩送往傳統公校，改採其他教育方式。

另外灣區房價與生活費高昂，許多當地家庭被迫遷居外地，繼續留在灣區的家庭小孩人數少於過去一般家庭。結果造成灣區傳統公校危機。註冊學生人數降低，造成經費短缺，教師解聘，校園關閉等現象，此外學生被迫到其他社區就讀，成長期間最重要的社區認同也受到衝擊。

加州即將公布本學年學生註冊人數，教育界人士無不屏息以待。2020-21學年期間，加州58個縣轄區中，53個縣學生註冊人數下跌，這主要是受到當時疫情影響。根據加州教育廳資料，加州公校學生註冊人數下跌現象已持續數年，疫情間情況更糟，主要是受到疫情間遠距教學影響，目前學校已經重啟，然而整體情況仍不樂觀。

加州公校系統自從2016-17學年以來，學生註冊率大約下跌3.6%，灣區情況更糟，跌幅達4.2%。加州公校系統2020-2021學年疫情期間，註冊率為加州20年來最低點。且由於公校中的特許學校(charter schools)提供免學費等條件，特許學校註冊提高達15%。相對而言，一般傳統公立學校情況最糟。

包括聖荷西Alum Rock學區、聖荷西聯合學區、庫比蒂諾聯合學區、巴洛阿圖聯合學區在內，灣區學區從2016-17學年至今，約有四分之一註冊率跌幅達10%以上。一般而言，低年級跌幅最大，9年級到12年級的變化較輕微。

美國有六個州根據學校學生註冊人數多少，提供相對基金。加州就是其中一個，然而目前加州州議會已有法案推出，設法改變這個情況，協助學生人數降低的學區。根據估計，如該法案通過，加州傳統公校系統將每年可望多得30億元基金。

南灣庫比蒂諾一般家庭平均收入高，不少人將小孩送到價格昂貴的私人學術訓練中心，庫比蒂諾學區過去五年間，公立學校入學率大跌15.8%。聖荷西Alum Rock學區許多低收入家庭由於當地生活費不斷提高，負擔不起，被迫遷離。統計顯示，聖荷西Alum Rock學區過去五年間，入學率也大跌15.3%。

Alum Rock學監包爾(Hilaria Bauer)說，過去兩年疫情期間，許多學區家庭突然搬離，因此很難調查他們離開聖荷西的詳細因素。庫比蒂諾聯合學區發言人林德塞(Erin Lindsey)也表示，許多學區家長，也因為生活費昂貴，被迫遷離庫市。

有些庫比蒂諾家長表示，學區委員會於疫情間爭議不斷，氣氛緊張，影響到學校運作，因此他們不得已將小孩送到昂貴的私校就讀。一名家長指出，他們街區一共有12名學齡期小孩，其中九個人在私校就讀。

學區 加州 疫情

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