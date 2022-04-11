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龍韻功夫友誼大賽 200多人東灣佛利蒙開打

記者劉先進／佛利蒙報導
龍韻功夫友誼大賽10日在東灣佛利蒙舉行。（記者劉先進／攝影）
龍韻功夫友誼大賽10日在東灣佛利蒙舉行。（記者劉先進／攝影）

趙客縵胡纓，吳鉤霜雪明。銀鞍照白馬，颯遝如流星。龍韻功夫友誼大賽10日在東灣佛利蒙舉行，200多人參賽。

比賽由龍韻少林功夫學院舉辦。學院創始人袁龍表示，疫情爆發兩年以來，因為仇恨亞裔等原因，要求教授防身術的學生中，比以前增長30%。但他也強調，教學生練習傳統武術，並非讓他們去好勇鬥狠，而是自強自保，從精氣神和體格上全面提升。

加州財長馬世雲（Fiona Ma）、佛利蒙市長高敘加（Lily Mei）、市議員邵陽、北加州華人體育文化協會執行長李競芬等為袁龍和學院頒發獎狀，表彰他傳播武術文化。前州眾議員朱感生代表州眾議員丁右立頒發獎狀。美國企業家聯誼會會長何華斌（Ben He）出席。

佛利蒙市長高敘加（右）為袁龍（左）頒發獎狀。（記者劉先進／攝影）
佛利蒙市長高敘加（右）為袁龍（左）頒發獎狀。（記者劉先進／攝影）

10日的比賽上，200個參賽者，最小的4歲，最大的60歲。表演的武術也五花八門，種類繁多。或刀或劍，或長棍，或九節鞭。觀眾擊節叫好。

前州眾議員朱感生（左）也代表州眾議員丁右立，為袁龍（左）頒發獎狀。（記者劉先進 ...
前州眾議員朱感生（左）也代表州眾議員丁右立，為袁龍（左）頒發獎狀。（記者劉先進 ／攝影）

馬世雲表示，李小龍是著名的武術家，他讓功夫威名遠揚，成龍的電影也傳播功夫。還有前不久的漫威新片「尚氣與十環傳奇」，非常受歡迎。「功夫提供了一種健康的生活方式，教你如何遵守紀律。我是財務長，希望大家能省錢。作為學生，你不妨讓父母開一個529教育儲蓄計畫賬戶（ScholarShare 529），可以省稅。」

高敘加表示，社區如今面臨的部分挑戰，是身體健康和心理健康。學生們練習功夫，接受老師的培訓和指導，收穫良多。如今，大家正在處理來自學校、生活的方面的壓力。若能適當休息，學會控制，在生活中擁有平靜，這些都至關重要。朱感生說，家長們讓孩子們定期學習功夫，不僅訓練身體，也鍛煉頭腦。當他們長大後，會成為一個更強大和更有效的社區成員。

龍韻功夫友誼大賽10日在東灣佛利蒙舉行。（記者劉先進／攝影）
龍韻功夫友誼大賽10日在東灣佛利蒙舉行。（記者劉先進／攝影）

袁龍說，學生中，華裔和印度裔學生各佔一半。疫情爆發兩年以來，學校遭遇頗多挑戰，一度改為網課。因為有的孩子家中空間不大，不適合練習兵器，只能教授一些體能動作。疫情後，因為仇恨亞裔等因素，要求練習實戰和防身術的學生人數，比疫情前增加30%。所以，老師們也針對性的教授一些合適的基礎技能，讓學生學會怎麼最快速度保護自己，提高反應能力。

「我們同時也給學生做好教育工作。練習實戰技術，並非為了去欺負他人，不能亂用。學生習武，不是為了爭強好勝，而是強身自衛，自強自立，從精氣神上建立自信勇敢。」

龍韻功夫友誼大賽10日在東灣佛利蒙舉行。（記者劉先進／攝影）
龍韻功夫友誼大賽10日在東灣佛利蒙舉行。（記者劉先進／攝影）

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