音樂、美食、骨董車…薩拉度加「賞花節」 暖陽伴笑顏

在薩拉度加市府的花園區，逛累的民眾就地野餐並聽著不同樂團的演唱。(記者熊移山／攝影)

南灣薩拉度加賞花節(Saratoga Blossom Festival)，4月9日再度與民眾見面。近百個不同攤位外加骨董車、音樂表演、藝術展覽、寵物動物園 和美食區各就各位。當然這樣的社區活動，美華婦女會也不缺席，現場有剪紙、手做DIY燈籠以及書法 家現場揮毫。晴朗的天氣下，上千民眾參與了這場盛會。

骨董車也是讓民眾搶拍合照的區域。(記者熊移山／攝影)

除表演外，主辦單位特別邀請了許多不同的公益單位，例如扶輪社，在現場利用棉花糖加牙籤，讓小朋友DIY製作「防震」模型。矽谷野生動協會帶來不同野生動物的排泄物讓小朋友認識野生動物，西谷水資源協會利用圖片和簡單的問題，教導小孩如何保護水資源。當然最讓小朋友流連忘返的就是「寵物動物園」，兔子、天竺鼠、觀賞雞以及迷你馬，讓小朋友可以親手觸摸這些毛茸茸的小動物。

最讓小朋友流連忘返的就是「寵物動物園」，兔子、天竺鼠、觀賞雞以及迷你馬，讓小朋友可以親手觸摸這些毛茸茸的小動物。(記者熊移山／攝影)

華美婦女會應邀在現場設攤，由書法老師呂鈺凡當主角，為前來參加的民眾現場揮毫，不管是春、福、虎字或是將外國名字翻譯成中文，呂老師都設法滿足大家的需求。另外，手作燈籠及剪紙也是相當受到歡迎。華美婦女會會長胡秀瑛表示，婦女會除了協助亞裔 婦女在美的生活外，也經常參與或舉辦各種當地的社區活動。除了可以強化族群之間的相互了解和認識，也希望進而推動亞裔進入主流領導階層。

書法老師呂鈺凡現場揮毫，不管是春、福、虎字或是將外國名字翻譯成中文，呂老師都設法滿足大家的需求。(記者熊移山／攝影)

由於賞花節場地寬廣，所以雖然人數眾多但也沒有出現擁擠的情況。而今年氣候明顯改變，現場果園(Heritage Orchard)的花季已經過了，但是整個活動在音樂及歡笑聲中讓大朋友、小朋友一起度過了愉快的周末。