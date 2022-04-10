史丹福兒童醫院 護士準備發動罷工

數千名兒童醫院護士投票授權罷工 尋求更優待遇。（取自臉書）

史丹福兒童醫院護士工會「護理成就認可委員會」（CRONA）宣布，在其有資格投票 的護士中，高達93%的人已授權他們的領導人周五開始可以召集組織罷工 ，抗議史丹福大學和史丹福兒童醫院（Lucile Packard Children's hospitals）。

周四（4月7日）進行的投票涉及5000多名護士，有4500多名護士批準了罷工授權。工會代表說，在過去的13周裡，他們與醫院進行了30多次勞資合約談判。自4月1日以來，護士就一直在沒有合同的情況下工作。

工會的要求包括增加工資、保留醫療福利、增加留任獎金、支持心理健康 和保健、新的學生貸款償還計畫、提高人員配置水平、擴大休假機會和對管理人員進行現場反偏見培訓。

如果舉行罷工，這將是工會歷史上的第三次，也是20年來的第一次。根據法律規定，CRONA工會必須提早10天向醫院提交罷工計畫通知。

工會斷言，情況已發展到幾近嚴峻的程度：在工會11月調查的護士中有45%正在考慮離職。

史丹福和史丹福兒童醫院手頭有來自聯邦疫情紓困的數億資金，而護士卻因為醫院沒有足夠的人手而不斷加班，剝奪他們休息和身心恢復的機會，這說明了什麽？

工會主席、兒科腫瘤科護士博格斯（Colleen Borges）在工會的聲明中說， 「我們一直在加班，在疲憊的條件下工作，因為我們的病人和同事需要我們。我們需要醫院的高管了解我們的狀況。」

心胸外科術後病房的護士奧尼爾（Mark O'Neill）表示，醫院告訴疲憊不堪的護士，他們必須工作更多的時間。

護士指出，最近在史丹福工作的一名流動護士自殺身亡，工會表示，這更強調了護士需要獲得更多的休息時間和心理健康支持。

史丹福醫療保健中心和兒童醫院在一份聲明中說，「我們相信，為實現我們的護士的新合同，在談判桌上的努力協商是比罷工更好的方法。我們致力於通過真誠的談判，就新合同達成協議，為護士提供極具競爭力的補償方案；同時提出建議，進一步加強我們對護士的人員配置和健康福利的承諾。」

院方表示，「鑒於我們通過與工會的建設性合作所取得的進展，我們應該能夠達成協議，使我們能夠繼續吸引和保留高素質的護士，他們對我們醫院的卓越聲譽做出了有意義的貢獻。」

醫院和工會曾於4月初與聯邦調解員會面，但並未能達成共識。