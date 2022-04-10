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圖書館卡 免費遊加州州立公園

編譯組／灣區9日電        
使用圖書館卡可免費進入加州州立公園。（美聯社）
使用圖書館卡可免費進入加州州立公園。（美聯社）

本周是國家圖書館周，如果有一張圖書館卡，不但可以借書，你還可以借到加州200多個州立公園的免費通行證。

本周「加州圖書館公園通行證活動」開始啟動，全州1184家公共圖書館都為持卡人提供了數量有限的去往大多數州立公園的通行證，每張通行證可允持卡人帶同車人（最多9人）、或一輛有公路牌照的摩托車免費進入州立公園。而且，根據各地圖書館對該活動的處理方式，你或許可以在一定時間內保留和使用該通行證，然後再將其歸還。這是提前規劃旅行的一個好方法。

加州州立公園系統是全美最大的，灣區本身就有大量的公園可以遊覽。進入大自然對健康有好處，州政府說這個計畫是為了幫助更多的加州人探索戶外活動，並減少進入公園的經濟障礙。

該通行證在一周內的任何一天都可以使用，包括節假日（前提是公園的空間可以容納）。但並不是加州的每個州立公園都會接受圖書館通行證；加州公園休閒管理局說，「由聯邦和地方政府、私人機構或特許經營者的單位」不接受該通行證，在灣區就有天使島Angel Island、Pacifica State Beach海灘，和San Bruno Mountain州立公園。

可使用該通行證的公園有很多，有Mount Tamalpais州立公園、Half Moon Bay州立海灘、Mount Diablo州立公園、Castle Rock州立公園和Pigeon Point Light Station州立歷史公園等等。加州最古老的大盆地紅木州立公園也包括在內，但由於野火，現在只部分開放。

該活動可以省不少錢，「加州探索者年度日用通票」的價格通常為195美元，且並不包括加州所有的州立公園。

州立公園 加州 圖書館

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