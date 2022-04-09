灣區2市 去年房屋漲價賺得比人多

聖荷西和舊金山去年房價增值比當地中位數收入高出許多。（Getty Images）

房價 飆漲讓屋主可以不費吹灰之力看著自己的財富增長。房地產網站Zillow的最新調查發現，美國有25個大都會區的房價增值超過當地中位數收入。

Zillow研究員對美國38個主要都會區進行分析，發現有11個都會區的中位數房價增值超過10萬元。數據顯示，房價增值最多的都會區是聖荷西 ，從2020年12月到2021年12月，聖荷西中位數房價增加22萬9277元，而當地2021年的中位數收入為9萬3000元，代表聖荷西房屋一年賺的錢比一般勞工多出13萬6277元。

美國2021年整體中位數房價增值為5萬2667元，比中位數薪資5萬元多出2667元。房價增值最多的前十個都會區依序為聖荷西、舊金山、聖他牙哥、檀香山、洛杉磯、波夕（Boise）、西雅圖、鹽湖城、鳳凰城和河濱（Riverside）。

在其他都會區，民眾收入持續高於房價增值。例如，華盛頓特區2021年的中位數房價增值為5萬6163元，但中位數收入為7萬5000元，高出1萬8837元。

其他收入超過房價增值的都會區還有芝加哥、休士頓、費城、巴爾的摩、底特律、明尼亞波利斯、聖路易斯、奧克拉荷馬市、伯明罕、奧馬哈（Omaha）、紐奧良和堪薩斯城。

相對於中位數收入，房屋增值最少的都會區是底特律、聖路易斯和巴爾的摩。然而，雖然聖路易斯的房價增值是38個都會區中最少，但它2021年的中位數房價實際上漲了2萬7000元。

對房客和房屋買家而言，租金 上漲和房屋快速增值並不是好消息。根據Zillow的數據，美國一年租金增加超過3000元，漲幅為16%，但像邁阿密、鳳凰城、拉斯維加斯等城市，租金漲幅甚至超過25%。在購屋方面，美國2021年中位數頭期款支付額增加超過1萬元。