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甘大為華埠造勢 要推小商業復甦

記者李怡 / 舊金山報導
甘大為(前中)在華埠宣布，要在全州範圍內推小商業復甦計畫。（記者李怡╱攝影）
甘大為(前中)在華埠宣布，要在全州範圍內推小商業復甦計畫。（記者李怡╱攝影）

舊金山市議員、現任舊金山地檢處幕僚長，加州第17選區眾議員候選人甘大為（David Campos）8日在華埠發表聲明表示，計畫在全州範圍內推廣小商業復甦計畫。因少數族裔小商業不僅在舊金山面臨困境，在整個州都受到重創。

甘大為表示，所有有困難的小商業都應該有機會申請救濟和幫助。他說，小企業是社區的靈魂，應該通過向小企業主提供更多的資金支持來保護社區。

甘大為說，應在像華埠這樣的商業區增加步行巡邏警力，尤其是在單語的華人社區。巡邏警力應來自所服務社區的單語或雙語人員，以便能夠與企業主和社區成員溝通。

加州眾議員丁右立到場為甘大為的競選背書，並稱會在州府層面，一起為亞太裔(AAPI)社區爭取更多的資金支持。也會要求各司法管轄區採取執行應對仇恨犯罪的政策，以及確保移民能與執法機構以相同語言溝通。

前舊金山市議會主席余鼎昂、市議員馬兆明、前市議員李麗嫦等到場支持甘大為在4月19日的州眾議員職位的決選。

甘大為表示，作為第一代少數族裔同性戀移民，他能感同身受移民所面臨的艱難和需求，更能深切體會當前亞裔傷害所帶來的困境。若成功獲選州眾議員，他將會與丁右立合作，為AAPI社區爭取1億元資金的基礎上，為亞太裔社區爭取更多的資金支持。

甘大為強調，公共安全必須是重中之重。他是舊金山警察委員會的成員，為確保警員與所服務的社區有順暢的溝通，應從亞裔社區中招募警察，並確保加州的每個社區都有多元化警察部隊。

余鼎昂指出，甘大為不斷為社區的長者和兒童奮鬥，爭取住房和教育權益，是這席位最合適人選。甘大為歷經移民的辛酸，克服了重重困難。他用在他最高學府所學的知識服務社區。

李麗嫦說，甘大為是真正的移民，有正確的道德價值，富有政治經驗。最重要是他無所畏懼，能為舊金山市華裔社區作出關鍵貢獻。在國際局勢緊張的當下，仇恨亞裔言論和暴力只會升級，需要一位民選官員發自內心願意保護亞太裔社區。

4月19日加州眾議員職位的決選臨近。初選的四位候選人中，最終甘大為與楊馳馬角逐此職位。從目前看兩位候選人在政治主張上都是著眼於公共安全、教育和住房等問題，並且都重視為華裔社區爭取資源，和扶持華埠小商業。

談到兩位競選者不同之處，甘大為表示，自己是真正的移民，可以體會移民和少數族裔社區和弱勢群體切身之痛，並會像解決自身家庭問題一樣去面對社區問題。

移民 舊金山 眾議員

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