舊金山回到疫情前模式 暴力犯罪新低

根據民調，有65%受訪者透露，導因於犯罪案件頻繁，他們避免前往大城市舊金山市中心。(美聯社)

根據「灣區委員會」(Bay Area Council)近來對登記選民進行民意調查，多數民眾表示，灣區不是安全居住地。另外有65%受訪者透露，導因於犯罪案件頻繁，他們避免前往大城市舊金山 市中心。

「紀事報」分析截至今年3月的警察案件數據，比較2022年與過去四年第一季度的犯罪率。數據顯示，疫情 期間，犯罪發生戲劇性轉變。目前舊金山已回到疫情前的犯罪模式，暴力犯罪依然處於歷史新低，但凶殺案件數量仍在上升當中。

根據聯邦調查局(FBI)數據，總的來看，舊金山暴力犯罪在疫情期間有所下降，仍保持低於自1985年之後的任何時間。強暴、搶劫與襲擊案件皆低於2018年，但謀殺與槍擊案有所增加。

美國許多大城市謀殺案增加情況，比舊金山顯著許多。和同規模的其他城市相比，舊金山謀殺率一開始就相對較低。不過，「加州 公共政策研究所」(Public Policy Institute of California)資深研究員洛夫斯特姆(Magnus Lofstrom)的研究團隊觀察，舊金山疫情期間的凶殺案增加，去年中旬開始，加州其他主要城市凶殺案開始逐漸減少。截至今年3月底，舊金山共記錄有九起凶殺案，與前四年持平。

然而，舊金山入室盜竊自2020年中旬開始激增，但今年已降至疫情前水平。資深研究員洛夫斯特姆表示，舊金山的犯罪情況在加州大城市中表現相當獨特。首先是住宅竊盜案激增，可能是因為許多城市居民離開城市、前往度假屋或其他可遠距工作地點。現在辦公室正重啟，人們似乎正返回城市，入室竊盜率再次恢復正常水平。

另一方面，汽車竊盜案件數量仍居高不下。洛夫斯特姆指出，這個趨勢並非舊金山獨有。全加州與全國城市都經歷類似情況。他認為，可能因為二手車價值增長，導致偷車變得具誘惑力。

偷竊是舊金山最常見的犯罪類型，2020年與2021年總體顯著下降。扒手偷竊案件減少，可能因為白天進入城市的遊客及員工減少，類似偷竊機會相對降低。特定類型竊盜案例如自行車偷竊與汽車入內竊盜也依循此一趨勢，疫情發生前兩年顯著下降，今年開始回到疫情前水平。

不過，有一個例外：入店行竊(Shoplifting)案件今年飆升至高於疫情前水平。洛夫斯特姆表示，入店行竊案件上升趨勢，也與全州趨勢一致，儘管舊金山盜竊率最初似乎比其他城市減少許多，但最近又開始增加。