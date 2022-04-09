整治暴力犯罪 聖荷西市長李卡多聯同兩市議員提案

聖荷西市長李卡多聯同另兩位市議員卡拉斯科及馬漢共同提出打擊犯罪草案。（記者熊移山／攝影）

儘管聖荷西 市的兇殺率是全美主要城市中最低的，但過去兩年來，搶劫、強暴和襲擊等其他暴力犯罪 率卻是明顯增加。聖荷西市長李卡多（Sam Liccardo）8日召開記者會，計畫提案打擊暴力犯罪。其中較引人注意的是，針對連續暴力罪犯將不准予開庭前保釋，以及針對有毒癮的罪犯強制以藥物治療或管束。

這項提案是由市長李卡多、第5區議員卡拉斯科（Magdalena Carrasco）和第10區議員馬漢（Matt Mahan）共同提出。

據了解，因為疫情期間政府考量到監獄 的容量有限，法院將原本應該被拘留的暴力罪犯在庭審前保釋，以及許多被捕有毒癮的人也沒有經過治療而釋放。根據聖他克拉拉縣2021年6月的數據，有近一半在庭審前的保釋者，因為再度犯罪或未能出庭而被捕。

聖荷西警局統計，在前14個月期間，相同的30人竟然因為犯罪被警察逮捕後，又重新逮捕了至少10次，其中一名「常客」更被逮捕了19次，而且其中許多是重罪。這也是李卡多和市議員在看到這些案例後，想要推動提案的原因。

李卡多表示，釋放這些涉嫌兇殺、猥褻兒童和其他嚴重指控的被捕者，對社區的影響非常大，特別是受害者的心理壓力及人身安全都無法保障。其中有一個案例，嫌犯瓊斯（Kevin Jones）在2020年11月因猥褻兒童而被捕。儘管檢察官反對，隔日法院還是讓他在自己的擔保下被釋放。接著因為一直沒有出庭，瓊斯在德克薩斯州再次被捕。

雖然警方在2021年11月將瓊斯引渡到聖他克拉拉縣，檢察官也提出他因為家庭暴力已經被捕兩次，但是最後因為監獄容量問題，法院還是以10萬元讓他交保。2022年初因為瓊斯多次沒有出庭遭警方通緝。3月13日，他闖入父母的家中刺傷他們兩人，並殺死了他的父親。

李卡多引用數據表示，過去五年聖荷西市已經針對犯罪問題提出不同的方案，比如說與「SJ Resilience Corps」和 「San Jose Works」在高犯罪率社區提供數百名年輕人就業機會、加強警力步行巡邏、執行管控非法出售槍支的法規和擴大心理諮詢部門等等措施。但是暴力犯罪率沒有下降趨勢。他希望這個提案能緩解犯罪率居高不下的問題。

這個提案還需要市議會通過，而且還需要包括聯邦以及獄政單位的配合，是否能徹底執行還有待觀察。