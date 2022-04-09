整治暴力犯罪 聖荷西市長李卡多聯同兩市議員提案
儘管聖荷西市的兇殺率是全美主要城市中最低的，但過去兩年來，搶劫、強暴和襲擊等其他暴力犯罪率卻是明顯增加。聖荷西市長李卡多（Sam Liccardo）8日召開記者會，計畫提案打擊暴力犯罪。其中較引人注意的是，針對連續暴力罪犯將不准予開庭前保釋，以及針對有毒癮的罪犯強制以藥物治療或管束。
這項提案是由市長李卡多、第5區議員卡拉斯科（Magdalena Carrasco）和第10區議員馬漢（Matt Mahan）共同提出。
據了解，因為疫情期間政府考量到監獄的容量有限，法院將原本應該被拘留的暴力罪犯在庭審前保釋，以及許多被捕有毒癮的人也沒有經過治療而釋放。根據聖他克拉拉縣2021年6月的數據，有近一半在庭審前的保釋者，因為再度犯罪或未能出庭而被捕。
聖荷西警局統計，在前14個月期間，相同的30人竟然因為犯罪被警察逮捕後，又重新逮捕了至少10次，其中一名「常客」更被逮捕了19次，而且其中許多是重罪。這也是李卡多和市議員在看到這些案例後，想要推動提案的原因。
李卡多表示，釋放這些涉嫌兇殺、猥褻兒童和其他嚴重指控的被捕者，對社區的影響非常大，特別是受害者的心理壓力及人身安全都無法保障。其中有一個案例，嫌犯瓊斯（Kevin Jones）在2020年11月因猥褻兒童而被捕。儘管檢察官反對，隔日法院還是讓他在自己的擔保下被釋放。接著因為一直沒有出庭，瓊斯在德克薩斯州再次被捕。
雖然警方在2021年11月將瓊斯引渡到聖他克拉拉縣，檢察官也提出他因為家庭暴力已經被捕兩次，但是最後因為監獄容量問題，法院還是以10萬元讓他交保。2022年初因為瓊斯多次沒有出庭遭警方通緝。3月13日，他闖入父母的家中刺傷他們兩人，並殺死了他的父親。
李卡多引用數據表示，過去五年聖荷西市已經針對犯罪問題提出不同的方案，比如說與「SJ Resilience Corps」和 「San Jose Works」在高犯罪率社區提供數百名年輕人就業機會、加強警力步行巡邏、執行管控非法出售槍支的法規和擴大心理諮詢部門等等措施。但是暴力犯罪率沒有下降趨勢。他希望這個提案能緩解犯罪率居高不下的問題。
這個提案還需要市議會通過，而且還需要包括聯邦以及獄政單位的配合，是否能徹底執行還有待觀察。
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