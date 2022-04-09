聖荷西卡車肇事 撞死母女逃逸

聖荷西卡車撞死一對母女肇逃。（電視新聞截圖）

一女子及其成年女兒7日晚在聖荷西 過馬路時被一輛皮卡車撞死。警方說，司機隨後逃離了現場。

據聖荷西警方，這起事件發生在下午6時26分，地點是東聖荷西Ocala大道靠近Oakton Court的地方。初步調查以及查看該地區的住宅安全和監控照片發現，一名男子駕駛一輛紅色全尺寸皮卡在Ocala大道上向西行駛時，撞上了這兩名婦女，當時她們正在人行橫道線上。警方公布的卡車和司機的圖片顯示，該車類似於一輛GMC皮卡，有著全駕駛室，黑色車罩。

警方表示，司機在撞車後離開了該地點，最後一次被看到是在Capitol Expressway上向北行駛。被撞的母女被緊急送往醫院，在那裡她們因傷勢過重而死亡。

她們的名字未被公開發布，聖他克拉拉縣法醫驗屍官辦公室有待正式確認她們的身分並通知其近親。

目前還不清楚皮卡司機當時的車速，碰撞發生在一個中學校園前的街道上，該街道上公布的限速為每小時35哩，如果有兒童在場則限速25哩。

這起車禍 成為聖荷西今年的第25和26起交通死亡事故，使2022年可能成為城市道路上最致命的一年。這一趨勢將使今年死亡數目遠遠高於去年達到的25年高峰之60起。2015年和2019年也達到了這一水平。

迄今為止，聖荷西行人死亡人數為14人，占今年公路死亡人數的一半以上。目前的事故節奏也促使城市領導人進一步倡導對交通執法的加強，即增加警察 ，以及在最危險的大道和十字路口安裝速度記錄相機的可能。

如果有人有任何這宗車禍的信息，可以撥打408-277-4654聯繫聖荷西警局SJPD交通警探Mike O'Brien，或者撥打408-947-7867，或在svcrimestoppers.org上給矽谷止罪網站Silicon Valley Crime Stoppers留下線索。