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博徹思舉辦守夜活動 反對槍支暴力

記者王子涵／舊金山報導
博徹思舉辦守夜活動，反對槍支暴力。（推特截圖）
博徹思舉辦守夜活動，反對槍支暴力。（推特截圖）

舊金山地檢長博徹思（Chesa Boudin）日昨晚上與社區領袖共同舉辦反對槍支暴力守夜活動，紀念沙加緬度大規模槍擊受害者。

槍擊案近期頻發，民眾再次呼籲加強槍支管控。沙加緬度槍擊案共造成六人死亡、十幾人受傷。舊金山英格賽區（Ingleside）3日也發生了槍擊案，受害人在社區的動場上被人槍擊，兩人死亡，兩人受傷。

博徹思5日晚間召集了當地官員、宗教代表以及社區領袖，為所有在槍支暴力事件中失去生命者祈禱，並呼籲做出行動，包括服務於受害者及社區預防犯罪的資助。「我們需要解決辦法、祈禱。需要做得更多。」博徹思在聲明中說。

參與活動的民眾表示：「我們需要停止關心那些零售搶劫，更應該關心人們的生命。我認為增派執法力量應該去保護生活在槍支暴力危險社區的孩子。」

另一名發言者說：「這些孩子能夠拿到半自動武器，這樣的情況必須被制止。我們挺過了疫情大流行，而現在他們卻失去了生命。」

這位發言者表示，她並不反對警察。「如果你有能力阻止這一切的發生，請阻止。任何能夠阻止悲劇發生的人，都要挺身而出。」

另一名在槍支暴力事件中失去自己兒子的媽媽上台發言表示：「我厭倦了參加葬禮。25年前我參加了自己兒子的葬禮。」這位媽媽在台上回憶起，她不得不向在她孫子六歲生日時解釋，他的爸爸已經上了天堂。

「我在電話里聽到孫子的尖叫聲，那聲音每天都會驚醒我。」她強調，「我已經厭倦了參加葬禮。」

加州大學舊金山分校教授普萊文（Dr. Rebecca Plevin）也是創傷外科醫生。她說：「暴力是社區的一種流行病，必須做的更多來對抗它。」普萊文所領導的Wraparound項目致力於尋找導致社區暴力的根源。

槍支 槍擊 舊金山

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