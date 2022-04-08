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打擊搶劫 舊金山警方3月收繳5幽靈槍

記者王子涵／舊金山報導
警方收繳的突擊步槍。（舊金山警局提供）
警方收繳的突擊步槍。（舊金山警局提供）

舊金山警局日昨發布了警方在3月打擊搶劫犯罪的成果報告。舊金山警局共實施14次逮捕，繳獲9支武器，並找到了與多起汽車盜竊和搶劫案相關的嫌疑人證據。

舊金山警局6日表示，3月開展了多起針對汽車盜竊以及搶劫的行動，主要集中在舊金山的景點。由於景點客流量大，這裡往往是犯罪分子搶劫目標。行動實施是調查員、便衣小組和巡邏警共同計畫協調的成果。

根據警方的報告，在被收繳的9支武器中，有5支是未登記、無編號的槍支，也被稱作為「幽靈槍」（Ghost Guns），其中兩支是突擊步槍。

警方公布了最近一次抓捕行動的具體情況。中央車站警局的警員接到報警後趕到槍手所在的位置，位於Taylor街附近。根據受害者稱，案發前他正在坐在車裡，一名身分不明的嫌疑人從他旁邊的車中出來，並試圖進入受害者的車輛。嫌疑人上車後，受害人迅速離開了現場，嫌疑人駕車離開。受害人隨後開始跟隨嫌疑人，在途中嫌疑人揮舞著槍支警告。由於擔心自身安全，受害人停止了跟蹤。

受害人向警方描述了自己車輛的特徵，隨後便衣警在Beach和Polk街發現了受害人丟失的車輛。在巡邏警員試圖攔截時，該車迅速逃離。在追逐過程中，嫌疑人車輛與路邊停靠的車輛相撞，車身遭到嚴重損害，但仍繼續逃逸。最終車輛在Green街停下，兩名警員下車徒步追擊，逮捕了兩名嫌疑人。在對案發區域搜查中，警方找到了一支幽靈槍。

最終嫌犯被確認為19歲的舊金山人戈多伊（Joshua Godoy）和21歲的德爾托羅（Danilo Ensuncho-Del Toro），二人均被關押至舊金山縣監獄。

舊金山 汽車 槍支

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