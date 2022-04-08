新冠口服藥沒人用 金山婉拒州府分發數千劑

舊金山使用新冠口服藥的民眾很少，衛生局婉拒數千劑加州分發的藥丸。（Getty Images）

舊金山 公共衛生官員表示，他們已婉拒接受州政府分發的數千劑救命新冠口服藥，因為符合資格使用的民眾似乎並不知道有此藥可用。市府官員現在正在積極向民眾推廣。

儘管醫師可以開新冠口服藥處方給民眾，但許多民眾不願意告訴醫師他們確診新冠，或是等到已過了服藥黃金期才告訴醫師。衛生官員表示，任何病毒檢測 呈陽性和有出現重症高風險的民眾，應該立即要求醫師開Paxlovid或Molnupiravir給他們，必須在出現症狀後五天內服用，才能阻止病毒在體內散布。

符合資格使用新冠口服藥的民眾包括未接種疫苗者或未接種補強針者、孕婦（不可使用Molnupiravir）、年滿65歲長者、有潛在健康問題可能出現重症者。

舊金山衛生局官員強調，出現新冠症狀後，必須盡快服用新冠口服藥。他們說：「時間是最重要的。」

Paxlovid和Molnupiravir分別是輝瑞（Pfizer）和默克（Merck）藥廠所出品，這兩款新冠口服藥被認為可改變疫情遊戲規則，面臨重症和死亡風險的新冠患者現在可以在家服用藥丸，比前往醫院注射單克隆抗體（monoclonal antibody）更方便，費用也更便宜。

新冠口服藥一開始上市時十分缺貨，但舊金山衛生局局長菲利普（Susan Philip）表示，現在情況已經不同。

菲利普說：「我們的目標是預防重症和避免死亡。新冠口服藥是又一項對抗病毒的有效工具。它雖然無法預防感染，但對檢測呈陽性的人來說，是挽救生命的良方。」

菲利普呼籲符合資格使用新冠口服藥的民眾馬上聯絡自己的醫師，或致電舊金山新冠資源中心（COVID Resource Center ）628-652-2700詢問，也可上網站https://covid-19-test-to-treat-locator-dhhs.hub.arcgis.com/查詢哪裡可以拿到聯邦提供給檢測呈陽性者的「測試用藥」。

目前，新冠口服藥是由聯邦分發給各州，各州再分發給各地方衛生局。菲利普表示，加州 今年會分發5988劑新冠口服藥給舊金山，但他們婉拒了近60%的數量，約3500劑，希望這些藥丸可以提供給其他有需要的縣或州。

康曲柯士達縣的情況和舊金山類似，發言人表示，在Paxlovid的使用率低於預期後，康縣已經展開一項提高公眾意識的活動，希望將這些藥送到可能需要它們的人手中。

加州衛生廳7日表示，由於過去幾周新增病例減少，許多地方衛生單位並未領取全部的新冠口服藥配額。衛生廳說，沒有人領取的藥會提供給其他縣，如果還是沒有人領，他們就會把藥退還給聯邦。