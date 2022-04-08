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金山選區重畫委面臨罷免 布里德緩頰

記者李怡 / 舊金山報導
華埠社區曾多次對選區重畫的邊界表達不滿。（記者李怡／攝影）
華埠社區曾多次對選區重畫的邊界表達不滿。（記者李怡／攝影）

舊金山選區重畫委員會將在15日法定截止日期之前，繪製並發布新的選區地圖。截止目前發布的多個選區重畫版本中，數個社區結構發生改變。也有同一社區居民由不同市議員代表等情況，引發爭議不斷，並有選民於6日在市政府門前抗議。因此選舉委員會正在考慮將其任命的委員從重畫工作組中免職，以應對民眾的巨大壓力。

舊金山市長布里德在新聞稿中回應稱，重畫委員會應致力於透明、獨立的選區重畫流程。她說，重新畫分區域是充滿艱難挑戰的決定。這就是為什麼規定，在加州，重畫委員會的委員不得與政客和政治倡導者相關的重要原因。重新選區工作組的成員數月來，一直接受公眾反饋並致力於解決這些問題。但委員們十個月的努力，在最後這一時刻，受到了罷免的威脅。

布里德說：「如在這時發起對重畫委員們的罷免，無疑會破壞數月來選區重畫的努力和進程。」她呼籲讓重畫按照原有流程來完成，在工作組成員不受威脅和攻擊的情況下來完成工作。布里德呼籲，重畫委員要秉承透明、獨立的畫分原則。

選民劉正男表示，這次的選區重畫工作這麼艱難，是因為舊金山在過去的15年中，大約85%的新住房集中在東部社區，例如市場南部（South of Market）、米慎灣區（Mission Bay）、Dogpatch和灣景獵人角（Bayview-Hunters Point）。東部地區第六區的人口現在比統計平均水平高出30%。隨著這些東部社區的發展，西部社區幾乎沒有增加人口。這自然就會引發社區畫分改變的連鎖反應。

據了解，因人口數量產生偏差，需要將地區邊界從東向西轉移。在城市的西邊，一區（列治文）、四區（日落區）和七區（默塞德湖-雙峰）必須增加人口，向東擴張。在城西側，第六區（Tenderloin-Mission Bay-Treasure Island）和第十區（Dogpatch-Sunnydale）必須減少人口並縮小。剩餘地區邊界畫分，均會受西推和東拉所困。

亞太裔聯盟組織「亞太議會」（API Council）等亞太裔社區組織曾在3月31日召開記者會，要求選區重畫工作組改進工作流程。並解決亞太裔社區被忽視和分割的問題，呼籲工作組解決多語言服務問題，並將長久以來建立的文化社區保留在同一區內。

選區重畫委員會強調，重畫地圖是需要反覆調整的過程，很快會有新版本發布。民眾可以發送電郵給[email protected]或致電(415) 554-4445表達意見，也可參加工作組會議。民眾可以登陸網站https://redrawmysf.publicredistricting.com自行規畫地圖提交。

舊金山市的選區重畫需要在15日之前完成。工作組會議於2日之後，幾乎每隔一天都舉行會議，民眾可與會表達意見。

亞太裔聯盟組織「亞太議會」（API Council）等亞太裔社區組織，要求選區重...
亞太裔聯盟組織「亞太議會」（API Council）等亞太裔社區組織，要求選區重畫工作組改進工作流程。（記者李怡／攝影）

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