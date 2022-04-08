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前Theranos合夥人聖荷西受審 「與荷姆斯間文字訊息」是關鍵

編譯組／灣區7 日電
前Theranos合夥人巴爾瓦尼的刑事審判正在進行中。圖為他於今年3月進入聖荷西聯邦法院情形。（Getty Images）
前Theranos合夥人巴爾瓦尼的刑事審判正在進行中。圖為他於今年3月進入聖荷西聯邦法院情形。（Getty Images）

前Theranos合夥人巴爾瓦尼（Sunny Balwani）刑事審判正在聖荷西進行，他與荷姆斯（Elizabeth Holmes）之間的文字訊息，將在起訴案件扮演關鍵角色。檢察官稱，荷姆斯與巴爾瓦尼創辦Theranos公司詐欺投資人，並且詐騙醫師與病患。

根據他們在2018年6月被捕時的起訴書稱，兩人提出「關於Theranos可準確、快速、可靠與便宜的血液檢測與測試結果能力」的虛假內容，並且忽略有關Theranos檢測儀器Edison的問題。

巴爾瓦尼的審判是在他前女友、Theranos執行長荷姆斯被判有四項詐欺投資人罪名之後兩個月開始，其中包括三項電匯詐欺罪與一項串謀電匯詐欺。巴爾瓦尼則面臨九項電匯欺詐罪與兩項共謀電匯欺詐罪指控。若罪名成立，他將面臨最高20年監禁。巴爾瓦尼尚未認罪。

作為巴爾瓦尼審判的一部分，陪審員5日看到荷姆斯與巴爾瓦尼在Theranos鼎盛時期交換的一系列訊息，深入了解他們戀愛與商業夥伴關係，包含許多專注在金錢的內容。

根據NBC報導，巴爾瓦尼在一則訊息寫道：「我對Theranos的一切負責。」這似乎與他辯護論點相互矛盾，他只是公司投資人。另一則訊息中，巴爾瓦尼表達他願意為公司發展到多遠，他發訊息給荷姆斯：「我日以繼夜工作了六年協助你，為我們處境感到傷心。」根據NBC報導，另外訊息還包括討論會見新投資人、達到收益目標等。他的辯護人稱巴爾瓦尼不可能詐欺，因他從未自Theranos賺取任何金錢。

巴爾瓦尼2002年在中國一個中文夏季活動遇見當時剛從高中畢業、即將成為史丹福新生的荷姆斯。當時荷姆斯18歲、巴爾瓦尼大她19歲。兩人關係於2003年成為戀人，荷姆斯同年創辦Theranos。Theranos稱創造一種革命性血液檢測設備，僅用手指一滴血可進行數百次測試，然而，被稱為「Edison」裝置並未達到Theranos所指規模。

2009年巴爾瓦尼成為Theranos營運長，直到2016年離開公司，他是Theranos最大持股人之一，荷姆斯則是最大持股人。巴爾瓦尼也向公司投資1300萬元。

NBC提供兩人互通訊息內容刊登在「新聞周刊」。還包括巴爾瓦尼寫道：「這個生意，就是為什麼宇宙將我們聚在一起。」荷姆斯回答：「我知道。」巴爾瓦尼：「沒有妳，似乎就像大樓是空殼。」荷姆斯：「我知道這種感覺。」

荷姆斯 投資 詐欺

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