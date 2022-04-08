國稅局破除退稅5誤區 建議納稅人直接上網站查詢進度

國稅局建議納稅人，多利用網路或者APP查詢稅務情況。（取自國稅局）

隨著報稅截止日期的接近，許多民眾已經完成報稅，並且在等待退稅 。不過，國稅局 指出，納稅人在退稅的期待上，有不少迷思與誤區，像是許多人會打電話給國稅局、或是聯繫稅務軟件提供商希望更準確得知退稅的時間。其實，打電話給國稅局查詢，一般不如上國稅局網站直接查詢。

國稅局表示，納稅人提交聯邦納稅表，通常會急切地想知道退稅細節。在退稅方面，最常見的誤區就是認為致電致電IRS 、稅務軟件服務商或稅務專業人士，能提供更準確的退稅日期。其實，檢查退款狀態的最佳方式是上國稅局網站查詢「Where's My Refund」，或者使用「IRS2Go」應用程式。納稅人也可撥打自動退稅熱線800-829-1954，但該熱線的信息與上網查詢的資料是一樣的。

誤區二：訂購稅務記錄（ tax transcript）是獲得退稅日期的秘密方法。

事實上，拿到稅務紀錄對納稅人了解何時能拿到退稅並沒有幫助。「Where's My Refund」才能告訴納稅人他們的納稅申報表是否已收到，以及國稅局是否已批准或發送退稅。

誤區三：「Where's My Refund」是錯的，因為還沒有存款日期。

國稅局說，資料‎在IRS.gov和IRS2Go移動應用程式上，每天製作一次，通常是一夜之間。即使國稅局在21天內會發出大部分退款，但也可能需要更長時間。如果國稅局需要更多信息來處理納稅申報表，會透過郵件聯繫納稅人。納稅人還要考慮銀行將退款匯入納稅人賬戶所需的時間。等待郵寄退款的人，也要考量支票到達的時間。

誤區四：「Where's My Refund」的資訊是錯誤的，因為退款金額低於納稅人原本的預期。

國稅局表示，有許多因素可能導致退稅低於預期。如果做出調整，國稅局會向納稅人郵寄解釋信。如果減少退稅以抵消某些財務義務，一些納稅人也可能會收到財政部財政局的信函。在致電國稅局之前，最好先上網查看，或者等待國稅局的解釋信了解原因。

誤區五：今年獲得退款代表無需調整2022年的預扣稅。

國稅局說，納稅人要正確預扣稅款。為了避免明年出現意外，納稅人現在應該為明年做準備。一種方法是調整他們與雇主的預扣稅。預扣稅估算工具可以幫助納稅人確定他們的雇主是否預扣了正確的金額。鼓勵當年度婚姻、離婚、孩子出生、收養或不再能夠將某人視為受撫養人等生活事件的納稅人再次檢查預扣稅。納稅人可以使用預扣稅估算器的結果，向雇主提交新的W-4表格。