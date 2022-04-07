美國華人女性法律史開展 方李邦琴：難得可貴

從左到右：資深媒體人赫爾利、舊金山退休法官郭麗蓮、作者邱彰博士、知名華人社會活動家方李邦琴、舊金山圖書館總館長拉姆波特。（記者王子涵／攝影）

「Herstory2-美國華人 女性法律史」一書記錄了自1848年以來對於美國華人女性有里程碑式意義的案件，作者邱彰博士（Dr. Chang C. Chen）6日在舊金山 公立圖書館中國中心（Chinese Center）舉辦同名展覽的開幕儀式。

包括舊金山圖書館總館長拉姆波特（Michael Lambert）、知名華人社會活動家方李邦琴、舊金山前法官鄧孟詩和郭麗蓮、資深媒體人赫爾利（Paul Hurley）等都到場。

邱彰出生於台灣高雄，畢業於北一女和台大，取得哥倫比亞大學生物化學博士及法學博士後入籍美國，擔任律師近35年，親身經歷多個華人訴訟案。

展示廳門口展出了12位躍登美國政壇的華人女性。邱彰表示，第一本書出版時只能展出3位，這一次增加到12位。

開幕式的主講人方李邦琴說：「邱彰做了一件難得可貴的事情，她把中國女性在美國奮鬥的歷史寫下來。」

邱彰感謝方李邦琴的支持。「她今年86歲了，她是一個傳奇。」 邱彰說，「當我在Herstory1中寫她的故事時，她當時正在嘗試購買舊金山紀事報（San Francisco Examiner）。這是一件很了不起的事，一個中國人能夠擁有一家美國主流媒體。但她不得不為之爭取，因為他們不想把報紙賣給中國人。方李邦琴最終贏了這場充滿歧視 的案件，這簡直太不可思議了。」

方李邦琴表示，書中的女性都是戰士，她們有勇氣去挑戰權威，幫助女性重塑了世界對於不同性別、種族的認知。「歷史一詞在中國是中性詞彙，但是在英語中是偏歧視性的。History講的是男人的歷史，而不是女人的故事。我們講的是女人的故事，所以是Herstory。」方李邦琴強調，歷史是人類歷史的記錄，是包含男人和女人的，所以邱彰所做的事非常有意義。

李明美表示，美國及其西方社會並沒有意識到華人女性對於社會的貢獻，下一代在學校中也沒有被傳授到這部分的歷史。她強調，我們要了解歷史，並且要銘記歷史。「那些無法銘記過去的人們，註定要重蹈覆轍。」李明美說。