我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

房價2年飆漲逾50% 加拿大打炒房、擬禁外國人買房

南加華人有正職樂當臨演 陪襯明星賺外快 樂此不疲

美國華人女性法律史開展 方李邦琴：難得可貴

記者王子涵／舊金山報導
從左到右：資深媒體人赫爾利、舊金山退休法官郭麗蓮、作者邱彰博士、知名華人社會活動家方李邦琴、舊金山圖書館總館長拉姆波特。（記者王子涵／攝影）
從左到右：資深媒體人赫爾利、舊金山退休法官郭麗蓮、作者邱彰博士、知名華人社會活動家方李邦琴、舊金山圖書館總館長拉姆波特。（記者王子涵／攝影）

「Herstory2-美國華人女性法律史」一書記錄了自1848年以來對於美國華人女性有里程碑式意義的案件，作者邱彰博士（Dr. Chang C. Chen）6日在舊金山公立圖書館中國中心（Chinese Center）舉辦同名展覽的開幕儀式。

包括舊金山圖書館總館長拉姆波特（Michael Lambert）、知名華人社會活動家方李邦琴、舊金山前法官鄧孟詩和郭麗蓮、資深媒體人赫爾利（Paul Hurley）等都到場。

邱彰出生於台灣高雄，畢業於北一女和台大，取得哥倫比亞大學生物化學博士及法學博士後入籍美國，擔任律師近35年，親身經歷多個華人訴訟案。

展示廳門口展出了12位躍登美國政壇的華人女性。邱彰表示，第一本書出版時只能展出3位，這一次增加到12位。

開幕式的主講人方李邦琴說：「邱彰做了一件難得可貴的事情，她把中國女性在美國奮鬥的歷史寫下來。」

邱彰感謝方李邦琴的支持。「她今年86歲了，她是一個傳奇。」 邱彰說，「當我在Herstory1中寫她的故事時，她當時正在嘗試購買舊金山紀事報（San Francisco Examiner）。這是一件很了不起的事，一個中國人能夠擁有一家美國主流媒體。但她不得不為之爭取，因為他們不想把報紙賣給中國人。方李邦琴最終贏了這場充滿歧視的案件，這簡直太不可思議了。」

方李邦琴表示，書中的女性都是戰士，她們有勇氣去挑戰權威，幫助女性重塑了世界對於不同性別、種族的認知。「歷史一詞在中國是中性詞彙，但是在英語中是偏歧視性的。History講的是男人的歷史，而不是女人的故事。我們講的是女人的故事，所以是Herstory。」方李邦琴強調，歷史是人類歷史的記錄，是包含男人和女人的，所以邱彰所做的事非常有意義。

李明美表示，美國及其西方社會並沒有意識到華人女性對於社會的貢獻，下一代在學校中也沒有被傳授到這部分的歷史。她強調，我們要了解歷史，並且要銘記歷史。「那些無法銘記過去的人們，註定要重蹈覆轍。」李明美說。

作者邱彰表示，第三部書籍正在撰寫。（記者王子涵／攝影）
作者邱彰表示，第三部書籍正在撰寫。（記者王子涵／攝影）
方李邦琴擔任開幕式主講人。(記者王子涵／攝影)
方李邦琴擔任開幕式主講人。(記者王子涵／攝影)
舊金山前法官鄧孟詩。（記者王子涵／舊金山攝影）
舊金山前法官鄧孟詩。（記者王子涵／舊金山攝影）
邱彰表示，第三部書籍正在撰寫。（記者王子涵／攝影）
邱彰表示，第三部書籍正在撰寫。（記者王子涵／攝影）

華人 舊金山 歧視

上一則

金山新冠感染率 全加州最高 灣區其他各縣緊隨其後

下一則

詹皇：最想和柯瑞打球 柯瑞婉拒：我現在很好

延伸閱讀

美國上海聯誼會舉辦形象化妝公益課程歡迎會員及有意入會會員免費參加

美國上海聯誼會舉辦形象化妝公益課程歡迎會員及有意入會會員免費參加
台灣首座葛萊美得主 進美國海關差點「被遣返」

台灣首座葛萊美得主 進美國海關差點「被遣返」
葉倫：中國若侵台 美國準備實施制裁

葉倫：中國若侵台 美國準備實施制裁
整點快訊／美國億萬富豪全球最多 台灣首次擠入前十名

整點快訊／美國億萬富豪全球最多 台灣首次擠入前十名
性取向、族裔書籍惹議 美國圖書館協會2021投訴創新高

性取向、族裔書籍惹議 美國圖書館協會2021投訴創新高

熱門新聞

由Stacker最新發布加州富豪榜名單，前十名富豪中，華裔黃仁勳排名第四位。（臉書官網）

華商晉升為加州最富有的億萬富豪第四名

2022-03-31 15:39
根據房地產分析，去年至今是美國房價45年來漲幅最快的一年，舊金山灣區房市供不應求。（江宜芳提供）

美國房價漲幅45年罕見 矽谷加價百萬美元競標

2022-04-03 07:23
何偉明提醒，加息對於購買力的影響不小。（記者李榮／翻攝）

矽谷理財專家：不會花錢 有福氣的是下一代

2022-04-04 18:36
梁志豪被撞傷後，救護人員和警方趕到現場。（馬作林供圖）

疑發生爭執 屋崙華翁被人蓄意開車撞死

2022-04-01 02:15
萬波茶飲所有的茶都是台灣進口，室內裝潢也採現代文青風整齊清爽。(記者熊移山／攝影)

波霸茶飲 庫比蒂諾進入戰國時代 30多家店競爭

2022-04-02 02:14
國稅局已經寄出第三輪經濟影響補助金的金額。（本報檔案照片）

國稅局提醒：報稅時留意第三輪補助金額核對

2022-04-03 19:12

超人氣

更多 >
中國真正月收入1萬人民幣以上有多少？答案超乎想像

中國真正月收入1萬人民幣以上有多少？答案超乎想像
習近平何以不惜巨大代價清零 中官媒：與西方制度之爭

習近平何以不惜巨大代價清零 中官媒：與西方制度之爭
南加最適宜居住城驚爆血案 一家三口慘死

南加最適宜居住城驚爆血案 一家三口慘死
華男命案賭檔 鄰居：又出事 每天都聞到濃濃大麻味…

華男命案賭檔 鄰居：又出事 每天都聞到濃濃大麻味…
密蘇里中餐館被寫負評 華人老闆爆內幕：網紅要求打折被我拒絕

密蘇里中餐館被寫負評 華人老闆爆內幕：網紅要求打折被我拒絕