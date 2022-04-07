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薪資過低 舊金山掀教師離職潮

編譯組／舊金山6日電
舊金山聯合學區掀離職潮，目前每月有20到30名教職員離職。（美聯社）
舊金山聯合學區掀離職潮，目前每月有20到30名教職員離職。（美聯社）

舊金山特殊教育教師費多柯（Rebecca Fedorko）來說，沒有什麼比看到有閱讀障礙或自閉症的孩子突然可以讀出單字讓她感到更快樂。

然而，在工作中獲得的快樂和成就感，並不能為費多柯支付帳單。舊金山生活成本飆升，此地教師的薪資卻始終偏低，教師必須節衣縮食過日子。對這個承受巨大壓力的職業而言，這是一個痛處。這個痛處導致舊金山現在平均每日有一名教師或助理辭職。

舊金山教師工會副會長拉拉（Frank Lara）表示，教職員在學年中辭職是「非常不尋常」的事，目前每個月有20到30名教師和助理辭職。受到新冠疫情的影響，加州和美國其他學區學年中辭職的教職員也比過去多，但唯獨舊金山有薪資過低的問題。拉拉說：「我們看到愈來愈多教育工作者選擇離開這個行業或離開舊金山。」

拉拉表示，工會不鼓勵會員在學年中離職，因為教師可能因此得不到證書，但人們還是紛紛離職。拉拉指出，工會有約5000名教師和助理，在正常情況下，每年約有600人退休或辭職，但他預測今年的數字會多出許多。

費多柯表示，疫情期間的遠距教學讓她的學生在學業和心理上都很掙扎，但她的薪水也讓她很掙扎。她不但沒有準時收到放學後為功課趕不上的學生補習的加班費，1月時感染新冠請了七天有薪病假，也沒有收到薪水。因為學區去年意外在12月30日預付了1月的薪資，讓過去向來有稅可退的費多柯今年必須補交2100元稅金。

31歲的費多柯說：「我哭了。作為一名成年女性，我覺得自己好失敗，這筆稅金是我月薪的一半。」

看著許多同樣住在舊金山的朋友可以在家工作，收入是自己的四倍，壓力小，工作靈活性也大，白天甚至有時間和同事去喝啤酒，都讓費多柯不禁懷疑自己究竟在做什麼。她說：「我真的很想繼續當一名教育工作者，但覺得很不合人性。」

教師薪資問題只是舊金山聯合學區許多危機中的一項。學區目前面臨1億2500萬元的預算赤字，也還未找到接替即將在6月30日退休的總監馬修斯（Vince Matthews）的人選。而副總監利伊（Myong Leigh）4日也告訴同事，將在6月底離職。

舊金山 學區 教育

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