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美國最健康城市 舊金山拔得頭籌

編譯組／舊金山6日電
舊金山獲選為全美最健康城市。（美聯社）
舊金山獲選為全美最健康城市。（美聯社）

個人理財網站WalletHub公布美國最健康城市排行榜，舊金山拔得頭籌。這項排行榜的評選標準分為四大項：醫療服務、飲食、健身和綠地。

WalletHub說：「地點對健康來說十分重要，一些地區透過擴大提供營養食品和休閒設施來促進居民健康，其他地區則是努力讓人們負擔得起醫療費用，或經常維修公園、保持公園清潔。當然，過去兩年來最急迫的健康問題是新冠疫情，一個城市採取的防疫措施會對居民的健康產生重大的影響，包括身體上和心理上的健康。」

WalletHub表示，一個城市如果無法解決這些重要的問題，就很難讓居民保持健康。為了了解哪些地區優先考慮居民的健康，WalletHub整理出43個標準，對美國人口最多的182個城市進行比較。

報告指出，舊金山擁有的健康餐廳、健身俱樂部、攝取足夠蔬果的成年人等比例在美國名列前茅，是它獲選最健康城市的主要原因。其他重要的評選標準還有新冠確診率、醫療服務的可負擔性、外出和運動的空間、綠地、有人行道的安全街道等。

灣區其他排名較前的城市還有第20名的佛利蒙、第21名的聖荷西、第26名的屋崙，和第42名的聖他羅莎。

健身 舊金山 疫情

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