住宅太陽能板申請 金山市議員籲簡化

舊金山市議員呼籲州政府簡化住宅屋頂太陽能電池板的申請許可，以助舊金山2040年實現淨零碳排放的目標。(記者李怡╱攝影)

舊金山 市議員呼籲州政府簡化住宅屋頂太陽能電池板的申請許可，以助舊金山2040年實現淨零碳排放的目標。

舊金山市議會日前一致通過了由市議員孟達文(Rafael Mandelman)撰寫的決議，支持加州 參議會第379號法案（即太陽能接入法案），並支持州政府採取行動簡化住宅太陽能系統的許可，從而讓舊金山到2040年實現淨零碳排放的目標。

法案將要求市縣採用「SolarAPP+」等在線即時許可系統，以允許居民即時獲得簡單住宅太陽能和太陽能加儲能系統的許可。SolarAPP+是由美國國家可再生能源實驗室開發，並由聯邦能源部資助的自動許可程式，旨在為昂貴且耗時的住宅太陽能和儲能許可流程提供替代方案。目前，舊金山當地的許可流程耗時又昂貴，大多數情況下，太陽能系統的批准需要兩周或是更長時間。

孟達文表示，舊金山的氣候行動計畫設定了到2040年實現淨零碳排放的目標。住宅屋頂太陽能，是實現城市氣候行動目標的重要組成部分。同時也使城市在面對因野火和其他因越來越常見的極端天氣而頻繁停電發生時，更有應對性。他說，不能讓官僚主義的審批流程延誤妨礙舊金山實現清潔能源和氣候適應力的目標。

一位試圖安裝太陽能電池板和電池存儲系統的舊金山屋主分享了他的申請許可經歷。他表示，他為解決舊金山的許可問題花了兩年多的時間，因為安裝要求一直在變化，導致審批過程非常複雜。他之所以選擇使用太陽能電池板是出於對環境保護，沒想到無數次會議、電話和電子郵件，都未解決申請問題，且安裝的成本繼續呈指數級增長。這難免讓他懷疑這一嘗試是否值得。一個簡化的許可系統，能為大家省去很多麻煩，且節約時間和金錢。

自動太陽能許可系統目前已經在加州的聖荷西、洛杉磯、阿拉米達和蘇諾瑪縣等地實施。SB 379旨在擴大全州住宅屋頂太陽能和電池存儲，以獲得即時太陽能許可的機會。通過讓更多加州人更容易使用太陽能和增加儲能，可使加州減少碳排放，增強對野火和公共安全斷電的抵禦能力，並增加所有社區的就業機會。

在州長紐森 2021年預算中獲得2000萬元的資金後，各司法管轄區可以申請撥款，以支持員工實施SolarAPP+或其他自動許可系統。SB 379將支持採用SolarAPP+等工具，降低太陽能和儲能系統的成本，為加州居民提供便利使用。如果所有司法管轄區都採用自動太陽能許可簡單的住宅屋頂系統，估計加州將在未來十年內節省75億元的不必要成本。

加州環境局局長迪恩（Laura Deehan）表示，本周發布的最新告指出，全國各級政府應立即對氣候變化採取行動，這使得像SB 379這樣的法案，比以往任何時候都更加重要，舊金山市議會對這項法案的一致支持，離通過這項法案又近了一步。