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美台高中生線上論壇 中英雙語交流 分享經歷

記者李榮／灣區報導
2022北加州南台灣高中同學雲端論壇在線舉行，兩地高中生分享經驗。（記者李榮／翻攝）
2022北加州南台灣高中同學雲端論壇在線舉行，兩地高中生分享經驗。（記者李榮／翻攝）

世界華人工商婦女企管協會北加州分會與台灣國際教育旅行協會共同主辦2022北加州南台灣高中同學雲端論壇。包括台南第一高中、高雄市立高雄女子中學、國立屏東高中、王武基金會快速流利國際輔導計畫、舊金山米爾斯高中、UchannelTV室內樂組的高中同學們，就不同的主題發表了演講，相互交流，並且分享他們的高中經歷。

當日活動有70多人參加。論壇第一輪以英文論述，第二輪以華語論述。兩邊六組的高中同學以流利的中英雙語，暢談他們的高中生活的點點滴滴。

駐舊金山經濟文化辦事處副處長朱永昌、金山灣區僑教中心主任莊雅淑都上線出席論壇。他們都鼓勵學生自由分享自己的生活經歷。世界華人工商婦女企管協會北加州分會會長胡威妮則擔任活動主持，她鼓勵同學好好學習，以雙語來交朋友、認識世界，靈活運用這二種語文，相信將來可以順利的行走天下。

六個團體分別介紹了台灣與美國的高中課程、娛樂和環境，以及平時如何選擇和交朋友。會中，台灣的同學們表示上課的時間很長，下課還有補習，台灣的高中學生比許多其他國家學生的學習時間要長很多。美國的同學們也介紹他們的課外活動，例如可以去滑雪和泛舟。兩地的同學們在交友上有一個共同觀點：真正的朋友是終生的，有些好朋友的關係是很難打破的。

與會學生表示，成功的論壇能夠促進不同國籍高中生之間的更深的認識和交流，無論他們住在哪裡，所有高中生都以相同的動力、擁有成功的高中生涯，「大家都非常希望在疫情過去之後，兩邊的高中同學有一天能真正的見面和交流。」

這次上線參加的來賓還包括世界華人工商婦女企管協會名譽總會長黎淑瑛、世界華人工商婦女企管協會副總會長陳玲華、中華民國僑務委員魏德珍，以及從德州、猶他州、南加州、台南等各個不同的地方上線參加的世華各分會的會長，給予所有同學支持和鼓勵，並期望未來繼續舉辦類似活動。

加州 華人 北加

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