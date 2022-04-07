調查：舊金山勞工想在家工作天數 冠全國

舊金山上班族希望在家工作的天數，是全美各大城市中最高。（Getty Images）

最新調查發現，舊金山勞工 希望在家工作的天數，是美國主要大城市中最高。

這項史丹福大學經濟學教授布魯（Nicholas Bloom）參與進行的調查發現，舊金山上班族希望將進辦公室工作的天數減少53%，為全美最高，比紐約高出4%，也比洛杉磯 高出6%。

在進辦公室工作時希望減少多少消費金額方面，舊金山排名第三，次於紐約和洛杉磯。根據布魯提供的幻燈片，與新冠疫情發生之前相比，舊金山上班族平均希望每年能減少支出5293元。

布魯上周在紐約聯邦儲備銀行（Federal Reserve Bank）首次提出這項調查報告時說：「雇主重視在家工作，他們很喜歡這個作法，因為它是一項很重要的招聘和留住人才的政策。為何不做一些讓雇員工作起來更有效率、更快樂的事呢？」

布魯說：「人們過去傾向住在城市裡，因為他們每周五天都必須進辦公室上班。如果他們不再需要進辦公室上班，他們想要一個後院，他們就會搬到郊區居住。我們在美國各個城市都看到了這個趨勢，我們稱它為甜甜圈效應。」

為了證明這一點，布魯指出，平均而言，高科技勞工認為，每周可在家工作兩到三天的重要性，和加薪11%一樣高。這項調查訪問了美國5000名勞工和1000家企業，了解他們的工作習慣和政策。

布魯表示，企業的辦公空間不會因為實施混合式工作方式而變小，因為許多員工仍會在一周中特定幾天聚集在辦公室。

從愈來愈多企業員工不惜違反規定或辭職拒絕重返辦公室的趨勢看來，布魯的論點是合理的。最近，任職高盛（Goldman Sachs）的一些銀行家威脅，要離開這家要求員工每周五天都要進辦公室，而且還要求主管追蹤究竟有多少員工進辦公室的公司。