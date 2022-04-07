國際良心日 多位民選官員致意

多位民選官員祝賀國際良心日活動。（記者李榮／翻攝）

太極門氣功養生學會、世界之愛和平總會、洪道子博士文化教育基金會日昨舉辦第三屆國際良心日慶祝活動。開幕式線上舉行，透過影片，介紹良心時代運動及國際良心日的緣起。學會表示，良心時代運動在聯合國 獲得熱烈迴響，至今已獲得200國人士響應。

洪道子2018年開始推動「用愛與良心促進和平文化」的理念，促成聯合國大會於2019年通過決議宣告每年4月5日為「國際良心日」。今年4月5日當天來自世界各地的參與者透過錄影、賀卡及信件等各種形式祝福，響應第三個國際良心日的慶祝活動。

國會眾議員 艾許（Anna Eshoo）致贈感謝狀，另外灣區多位民選官員透過視頻，響應聯合國國際良心日。包括加州 參議員柯提斯（Dave Cortese）、庫比蒂諾市長蒲仲辰、市議員魏虹、佛利蒙市議員邵陽、密爾比達副市長蒙塔諾（Carmen Montano）、蒙特索利諾市長伊拉希（Javed I. Ellahie）、巴洛阿圖市長伯特（Patrick Burt）、副市長顧錦珍、市議員史東（Greer Stone）和田中（Greg Lin Tanaka）、紅木城市議員霍華（Diane Howard）、聖荷西市議員裴拉瑞斯（Raul Peralez）、洛斯加圖斯-薩拉度加市聯合高中學區委員曾景琳等人都對國際良心日致意。

洪道子在致詞表示，人的一念決策可能影響一生的走向。元首的一念決策，更可能影響千萬人類與生靈的生死存亡，「眼見非真，耳聽非實，在資訊混雜、人心紛亂、真假難辨的時代，良心是心靈的燈塔，讓人看清迷霧中的真相，做出利益眾生的選擇。良心，是唯一能帶領地球和人類越過死亡幽谷、重獲新生的不二法門。」

伯特表示，良心對於所有人來說，都是非常重要的概念，尤其是當大家處在世界上發生劇烈變化的時期。在家庭、社區和國家之間存在許多挑戰，而良知就是反思的能力，保有更多道德和倫理。

蒲仲辰表示，感謝世界之愛和平總會和太極門氣功養生學會提出並推動國際良心日，且多年來一直堅持，「在這個非常重要的日子裡，大家可以思考和平的重要性，並確保以良心和反省的態度對待所從事的活動，保障世界和諧。」