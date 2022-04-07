海華玉山友誼盃成人棒壘球錦標賽 開打

金山灣區海華玉山友誼盃成人棒壘球錦標賽啟動。（李漢文提供）

由中華民國 僑委會協助、金山灣區 僑教中心協辦，海華棒壘球協會主辦的2022第32屆金山灣區海華玉山友誼盃成人棒壘球錦標賽4月起在聖荷西市的Calabazas公園、及Hathaway公園舉行共計四周、八天的比賽。本屆分甲及準甲二組，共有包括神鷹（Falcons）、球人隊（Ballers）、台大校友隊（Taida）、台客老虎隊A隊（TigersA）、台客老虎隊One隊（Tigers1） 、史丹福大學紅雀隊（Cardinals）、DAB（流浪者及第一棒聯隊）、及3Up3Down（新隊）等八隊、近150餘球員參加。

海華棒壘球協會介紹，比賽採單循環比賽28場，決賽8場總計比賽36場。開球當日風和日麗、藍天白雲，氣候溫和，駐舊金山經濟文化辦事處處長賴銘琪、金山灣區華僑文教服務中心主任莊雅淑，以及海華棒壘球協會會長陳勝銘等人共同主持開球儀式。另外，經文處副組長候國南、僑務委員呂玉貞、李文雄、李漢文、魏德珍、僑務諮詢委員林身影、華運會主委王進德等人也都到場致意。

賴銘琪致詞勉勵大家公平競爭，心平氣和比賽，並達成健身 強心的目的。他也主投開球，並由僑教中心主任莊雅淑打擊，正式宣告金山灣區海華玉山友誼盃成人棒壘球錦標賽啟動。