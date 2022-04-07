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灣區最貴9私校 每年學費超過5萬元 最貴8校在南加州

編譯組／灣區電
灣區最貴的9所私立學校學費每年5萬元。（取自臉書）
灣區最貴的9所私立學校學費每年5萬元。（取自臉書）

灣區的昂貴是出了名的，從住房到汽油的價格都是全美最高，許多私立學校收取高額的學費亦不足為奇，在某些情況下甚至可以與該地區的精英私立大學相媲美。

根據「私立學校評論」網站Private School Review，至少有五所灣區私立學校名列加州最昂貴私立學校的前15名，該網站收集了全州900多所私立學校的自我報告數據。

上榜的9所最昂貴的灣區私立學校的年學費都超過了5萬元大關，其中，排名前三的是位於密爾谷的K-12學校The Helix Special Education School，學費為5萬5000元；位於希爾斯堡的Crystal Springs，6-12年級，學費為5萬4445元；以及位於阿賽頓的Menlo School，也是6-12年級，學費為5萬3430元。

5萬美元以上的校園有舊金山Urban School of San Francisco（5萬3019元）、波度拉谷的Woodside Priory（5萬2680元）、舊金山Jewish Community High School of the Bay（5萬2211元）、舊金山大學附屬中學（5萬2170元）、聖荷西的The Harker School Middle School（5萬2000元）和舊金山的Drew School（5萬1975元）。

相比之下，加州在灣區的兩所頂級私立大學，史丹福大學和聖他克拉拉大學，其學費只勉強高過該地區價格最高的K-12私立學校，本科學費分別為5萬5473元和5萬6880元。

灣區最昂貴的私立學校遠遠超過了公立大學的本科學費標準：舊金山州立大學的年學費為7484美元；聖荷西州立大學的年學費，州內學生為5742元，柏克萊加大加州居民為1萬4245元。

儘管灣區的K-12私立學校價格昂貴，但該地區幾乎沒有進入全州的前十名。全州學費最高的8所私立學校都在南加州。根據「私立學校評論」，整個加州的平均私立學校學費為1萬5650元，全國的平均學費為1萬1958元。

雖然加州的平均私立學校學費在美國排名很高，但它並不在「私立學校評論」名單的最頂端──它排在第8位。第1-7位都在東海岸。排名最高的是康涅狄格州，其平均學費為2萬7936元。緊隨其後的是華府、麻州、佛蒙特州、緬因州、新罕州和紐約州，那裡的私立學校學費平均為1萬9648元。

加州 灣區 舊金山

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