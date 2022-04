灣區最貴9私校 每年學費超過5萬元 最貴8校在南加州

灣區最貴的9所私立學校學費每年5萬元。(取自臉書)

灣區 的昂貴是出了名的,從住房到汽油的價格都是全美最高,許多私立學校收取高額的學費亦不足為奇,在某些情況下甚至可以與該地區的精英私立大學相媲美。

根據「私立學校評論」網站Private School Review,至少有五所灣區私立學校名列加州 最昂貴私立學校的前15名,該網站收集了全州900多所私立學校的自我報告數據。

上榜的9所最昂貴的灣區私立學校的年學費都超過了5萬元大關,其中,排名前三的是位於密爾谷的K-12學校The Helix Special Education School,學費為5萬5000元;位於希爾斯堡的Crystal Springs,6-12年級,學費為5萬4445元;以及位於阿賽頓的Menlo School,也是6-12年級,學費為5萬3430元。

5萬美元以上的校園有舊金山 Urban School of San Francisco(5萬3019元)、波度拉谷的Woodside Priory(5萬2680元)、舊金山Jewish Community High School of the Bay(5萬2211元)、舊金山大學附屬中學(5萬2170元)、聖荷西的The Harker School Middle School(5萬2000元)和舊金山的Drew School(5萬1975元)。

相比之下,加州在灣區的兩所頂級私立大學,史丹福大學和聖他克拉拉大學,其學費只勉強高過該地區價格最高的K-12私立學校,本科學費分別為5萬5473元和5萬6880元。

灣區最昂貴的私立學校遠遠超過了公立大學的本科學費標準:舊金山州立大學的年學費為7484美元;聖荷西州立大學的年學費,州內學生為5742元,柏克萊加大加州居民為1萬4245元。

儘管灣區的K-12私立學校價格昂貴,但該地區幾乎沒有進入全州的前十名。全州學費最高的8所私立學校都在南加州。根據「私立學校評論」,整個加州的平均私立學校學費為1萬5650元,全國的平均學費為1萬1958元。

雖然加州的平均私立學校學費在美國排名很高,但它並不在「私立學校評論」名單的最頂端──它排在第8位。第1-7位都在東海岸。排名最高的是康涅狄格州,其平均學費為2萬7936元。緊隨其後的是華府、麻州、佛蒙特州、緬因州、新罕州和紐約州,那裡的私立學校學費平均為1萬9648元。