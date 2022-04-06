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資助亞裔生 白蘭助學金開放申請

記者王子涵／舊金山報導
2018年白蘭紀念助學金獲獎得主與市長布里德合影。（官網截圖）
2018年白蘭紀念助學金獲獎得主與市長布里德合影。（官網截圖）

白蘭社區基金（Rose Pak Community Fund）宣布2022年白蘭紀念助學金開放申請。

白蘭社區基金成立於2017年，為紀念已故華人社區領袖白蘭而設立。基金會主要目的是為延續白蘭不辭勞苦為社區爭取的精神。基金會至今已撥出55萬元，為華埠多個社區機構提供額外援助，從經濟，教育，民生，公共健康及社區歷史等方面鞏固華埠。

今年是白蘭紀念助學金舉辦的第五年，至今已頒發超過12萬元獎學金，資助了26名傑出的亞裔學生。

該助學金將幫助舊金山十二年級生或正就讀大學的亞裔本科學生，若申請者是家中第一位入讀四年制大學的學生會被優先考慮。

根據助學金評審委員會的規則，除了學生的學習成績作為考量的標準之外，評審還會對學生投入社會工作的積極性、領導能力、畢業後如何用所學知識服務社區、學費對家庭經濟負擔等方面進行考量和評分。有意申請學生必須是現正就讀四年大學或於2022年秋季或2023年春季已獲錄取入讀的十二年級生。

根據基金會發布的聲明，助學金申請範圍囊括來自灣區各縣的亞裔低收入家庭學生。評審委員會將選出5名表現出眾並有意願在將來回饋社區的學生一次性5000元獎學金。

亞裔 華埠 低收入

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