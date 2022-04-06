飛揚藝術團慶30年 16日獻演「唐絹」 盼未來如唐朝昌盛

飛揚藝術團將舉辦30周年慶祝演出。（張麗虹提供）

飛揚藝術團（CPAA）宣布，將於4月16日晚上7時在聖荷西表演藝術中心，舉辦飛揚藝術團成立30周年的大型演出，主題為「唐絹」。藝術總監韓峰表示，在新冠肺炎開始之前，飛揚舉辦2020的春晚，基本上最後一個在東、南灣舉辦大型演出的團隊；這次又舉行30周年大型演出，也疫情 後是第一個恢復實體演出的大型團隊，「而且這次對飛揚也有特殊意義，飛揚正好30年的歷史，就像呈現的唐朝文化一樣，希望是和諧、繁榮、昌盛的未來。」

「這將是一個令人嚮往的音樂和舞蹈的春夜，飛揚藝術團將帶您穿越時空隧道，進入唐朝。」韓峰介紹，在中國歷史上，唐朝是一個閃耀璀璨光芒的特殊時期，當時經濟繁榮，藝術興盛，多元文化共融，被譽為黃金時代。飛揚這次的演出，開場後以倒敘、時光隧道穿越的方式，帶觀眾回到鮮衣怒馬，文化昌明的唐朝。

他表示，晚會的第一篇章是「詩畫傳奇」，唐朝的詩和畫是兩顆耀眼的明珠，唐詩的百家爭鳴，從張若虛，到盛唐的李白、杜甫，再到中晚唐的白居易等等數不清的詩人巨匠，創造出中國文學的高峰。唐朝繪畫也以恢弘氣勢、磅礴色彩，留下了璀璨奪目的一筆。飛揚將以舞蹈和誦讀，重溫唐朝詩畫的人文之美。

第二篇章是「梨園佳音」。韓峰說，中國的戲曲藝術，是文學、音樂、舞蹈、美術、武術、雜技以及表演藝術綜合而成的一種獨特的藝術形式，這種表演形式，在盛唐時期的唐玄宗和愛妃楊玉環的推動之下，逐漸從民間走入宮廷，發展出一套完整的表現體系。因此，將演出君王和貴妃的愛情故事，「時光逝去幾千年，他們留給後人的，是一種藝術情懷，是對美的，永不消退的崇尚和追求。」

第三章是「文化共融」。韓峰表示，唐朝中國是傳奇，不僅在中國本土，而且在整個亞洲都有重要地位，唐朝是中國黃金時代，當時中國的文化影響遠遠超出了國界，也展現出一個繁榮、國際化的時代，而當時對其他文化和思想的包容和接受程度達到了前所未有的水準。舉例來說，長安（今西安）擁有百萬人口，是世界上最大的城市，除了漢人外，還居住著阿拉伯人、印度 人、猶太 人、基督徒、孟加拉人、高棉人、波斯人和馬來人等來自各地的族群，共同生活並交換商品和思想。另外，唐文化對日本和韓國等周邊國家也產生了深遠的影響，並推動整個中亞地區的經濟增長。

演出的最後篇章是「華彩唐絹」，將再現絲綢之路沿線古鎮敦煌的壯麗景色。美輪美奐的敦煌舞是表現文化共融的典型舞蹈形式，不但延承了唐朝風韻、佛教文化等特點，還包含了維吾爾族舞蹈、俄羅斯風情、印度舞姿造型等等的不同風格，也呼應30年周年慶的主題「唐絹」。

飛揚藝術團執行總監張麗虹表示，此次晚會所有的舞蹈都是飛揚自己編舞，最後一個器樂合作的音樂，也是原創編曲，在藝術上做了很多創新。不是只是在中國舞蹈基礎上表現，還加了朗誦片段，且演出時還有英文字幕，不懂中文的觀眾也可以前往欣賞。她表示，在創辦人胡瓊君2017過世之後，飛揚依然努力繼承遺志，希望將飛揚打造成文化交流、族裔共融的平台，而30年的慶祝演出就是一次成果的展現。

詳情可上網www.cpaasv.org/2022，電話：669-216-2182。