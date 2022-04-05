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北美僑學界辦蔣公逝世47周年視訊大會 張亞中演講

記者李榮／灣區報導
張亞中強調，蔣中正的貢獻卓著。（記者李榮／翻攝）
張亞中強調，蔣中正的貢獻卓著。（記者李榮／翻攝）

「北加州紀念七七抗戰暨慶祝台灣光復委員會」聯合各地區35個社團舉辦「北美僑學界紀念先總統蔣公中正逝世47周年視訊大會」。委員會主任委員鄭積森指出，要在海外紀念蔣公逝世是因為蔣公大公無私，鞠躬盡瘁，把一生奉獻給中華民國，「蔣公雖然已經逝世47年，但他對中華民國的偉大貢獻和愛國精神，永遠記憶在我們心中；惟獨執政的民進黨忘恩負義，把蔣公對中華民國的豐功偉績抹殺煙滅，還要拆除中正紀念堂，中華民國面臨被竊國盜名的危機。」

當日邀請孫文學校總校長張亞中主講，張亞中在演講中指出，蔣中正對國家民族的巨大貢獻，大致分成大陸與台灣兩個階段。在大陸有三項大貢獻。第一、領導北伐，統一中國。第二、領導抗日戰爭。抗日之勝利、救了中華民國不致亡國(改朝代)、更不致令中華民族「亡天下」。因為日本統治台灣，50年殖民教育要台灣人民放棄祖宗牌位、改變民族信仰、用日本姓名等等，企圖把中國人改成大和民族，讓中華民族滅亡，正如明末清初學者顧炎武所說，萬劫不復的「亡天下」。然而可怕的是：目前民進黨進行「去中國化」的行為，亦即會令到中華民族「亡天下」。

第三、廢除不平等條約。自從清朝簽訂不平等條約，百年來中國領土、領海、司法、關稅、主權等，受到嚴重迫害。二戰時中華民國因為堅持對日抗戰，1942年初蔣中正先生成盟軍亞洲戰場最高統帥，中國地位得以提高，與英國和美國各簽訂協約，廢除了不平等條約，此後中華民國司法才得以獨立，成主權獨立的國家。

以上三項大貢獻讓許多人同意，20世紀除了孫中山，無人能超越蔣中正。

台灣階段方面，蔣中正領導國民政府渡海南遷來台灣，同時帶來大量人才、物資、黃金、及故宮國寶文物，戰後的台灣得到大幅的建設。清華楊儒賓教授在「1949禮讚」一書中，論述此次中華民族歷史上的移民事件，比之東晉永嘉南度、及南宋靖康南渡，播遷來台的文化意涵更為豐富。台灣本來位處邊陲，1949年後台灣文化界迅速繁榮，成了中華文化的新中心。

此外，在經濟及民政的成就方面也很卓越。光復初期台灣貧富很不均，居民六成是佃農，生活困苦，須繳交半數以上作物給地主。蔣中正在台灣逐步推行土地改革：三七五減租、公地放領、耕者有其田，使佃農人民生活得到巨大的改善，八成農民成自耕農，農產量大幅提升。地主則可得到產業債劵或股票，有些成了台灣經濟發展資本家，使60年代台灣經濟各方面突飛猛進。蔣中正愛護及建設台灣，並實行憲政，奠定兩蔣時代，成為亞洲四小龍之首。

部分地主因此心生不滿走上台獨方向。現在更有人認為，當時台灣沒有歸還中國、因而台灣主權未定，提出「台灣人不是中國人」之說，「我們回顧1945年台灣之光復，舉國歡騰。日本侵略者投降，日人是戰爭共犯，在台灣日人的財產被沒收。蔣中正從開始就宣布，台灣人民自從光復就是中華民國的國民，包括曾為日本服務作戰的台灣人，不用背負侵略者的良心譴責或政治處罰。由此可見台灣地位主權未定論完全錯誤。」

張亞中表示，近來有人刻意將蔣中正功績淹沒，說成是外來的威權統治者，還甚至汙衊成迫害台灣人的兇手，憤怒到拆除蔣公銅像、在靈柩上潑漆、要改名中正紀念堂，等極端行為，「必須認清蔣公的貢獻，方可促使台灣社會和諧。」

中華民國 日本 民進黨

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