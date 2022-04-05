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利率上升…專家建議資產活化後 找個舒服可負擔的地方退休

記者李榮／灣區報導
何偉明提醒，加息對於購買力的影響不小。（記者李榮／翻攝）
何偉明提醒，加息對於購買力的影響不小。（記者李榮／翻攝）

金山灣區媽媽教室舉辦「新冠疫後與烏俄戰爭帶來的經濟股票趨勢與展望」講座，由舊金山灣區台灣商會前會長何偉明（Frank Ho）主講。何偉明認為，俄羅斯與烏克蘭的戰爭不會維持太久，而聯準會調高利率的基調不會改變，但若只抱現金，長期來看購買力恐怕只會被通貨膨脹吞噬。對於許多移民決大部分資產都在自住房上，現金較緊但又不願賣房繳稅，他建議：資產活化後找個舒服可負擔的地方退休是比較好的選擇，「那些敢留在灣區退休的，絕非等閒之輩。」

何偉明表示，新冠肺炎對於市場的影響愈來愈小，即使病毒並未完全消失，大家的生活也逐漸恢復正常；而烏俄戰爭看起來同樣亦可能逐漸會走向結束，因為戰爭需消耗大量資源與金錢，而俄羅斯恐無法長期支應持久戰。

談到利率，何偉明認為，現在是美國40年來通貨膨脹最嚴重的時候，聯準會也明確指示將繼續升息，「利息是源頭，通貨膨脹太高了，不調不行。」利息調高收緊資金，房貸的利息負擔加重，30年利率已從3%左右調升至約4.875%，明顯降低民眾的購買力。雖然現在灣區的房地產還是處於瘋狂競標的賣方市場，然而他認為灣區房產可看作是高端產品，就像精品一樣屬於富人的市場。外環地段的房地產在利率上升的過程中，可能會首先感受到購買力的消退。

多年來房地產價格暴升，許多人大部分的資產都在自住房上，一賣掉就得要繳納高額的資本利得稅，因而不願意賣房，期待傳承給小孩。對此，何偉明表示，房產留給子女並不一定是好事，且遺產還有可能是被女婿、媳婦花用掉。建議大家先考量自己本身的需求，有必要的話可以考慮活化資產後能夠到更可負擔、舒服的地方退休。何況在灣區賣了房後，幾乎到任何一個地方都能過得非常舒服。

他進一步說，退休人士最好還是能夠自行安排財務，畢竟要靠兒女奉養恐是「有希望最美」。如果有餘裕想要將錢贈與小孩，生前多次分開給會比一次給更有智慧，「在活著的時候給，子孫起碼還會抱抱你，跟你說『I love you』。」

談到理財，何偉明認為，年金、長期護理，以及人壽保險都是可以注意的產品，根據每個人的身體狀況和財力規畫。排序上，如果是資產雄厚者，三項都可以買；如果財力有限、身體狀況佳，應該要考量年金。年金不需要體檢，活到老領到老。

不過當然，所有跟保險有關的理財，投資效益肯定沒有單純投資來得好。但保險不是投資，不能用投資的角度評量保險。

何偉明總結，建議不要糾結於不想繳稅的思維，因為賺愈多、稅率愈高，繳稅應該感到驕傲；資產累積到一定境界的人士，平時對自己好一些，該吃該花不要苛刻自己，過一個富足快樂的人生，「不會花錢，有福氣的是下一代。」

灣區 投資 退休

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