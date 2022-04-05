氣候抵扣 太平洋瓦電最多省87.13元
太平洋瓦電公司（PG&E）4日表示，住宅用戶本月將自動收到加州公用事業委員會（CPUC）為應對氣候變化而設立的加州氣候抵扣。今年會收到兩次抵扣。同時使用瓦斯和電力的客戶，抵扣最多可達到87.13元。
對於瓦斯住宅客戶，抵扣額度將為47.83元，對於電力住宅客戶，抵扣額度將為39.30元。同時接受這兩項服務的客戶，將獲得總額為87.13元的抵扣。
太平洋瓦電公司客戶營運和支援副總裁戴維斯（Vincent Davis）說，這項抵扣對客戶來說是個好消息，將減少能源開支，並提供更多投資於能源效率和省錢升級的機會。
加州要求發電廠、瓦斯供應商和其他排放溫室氣體的大型產業，從加州空氣資源委員會管理的拍賣中購買碳污染許可證。加州氣候抵扣是客戶在加州計畫支付中的份額。客戶無需執行任何操作即可獲得抵扣額度，額度會自動顯示為客戶帳單的調整項目，位於「詳細費用」頁面的「調整部分」之下。
太平洋瓦電有多項減少帳單的方法。比如，加州能源替代費（CARE）計畫，為符合收入條件的客戶，每月節省20%或以上的能源帳單。家庭電費援助計畫（FERA）為家庭中有三人或更多人的符合收入條件的客戶，提供每月電費折扣。醫療基線計畫（Medical Baseline），為因某些醫療條件而有特殊能源需求的客戶提供較低的月費。
此外，可使用預算帳單功能，平均能源成本，來獲得可預測的每月付款，並消除了由於季節性變化而導致的帳單金額大幅上漲。帳單預測警報是透過電子郵件、簡訊或電話傳送的通知，來通知客戶他們的每月帳單是否預計會超過客戶所設定的特定金額。
住宅客戶每年在4月和10月會獲得兩次的氣候抵扣。2022 年，小型企業客戶將在10月收到抵扣。要瞭解更多關於氣候抵扣的訊息，市民可訪問加州公用事業委員會的加州氣候抵扣頁面https://www.cpuc.ca.gov/ClimateCredit/。
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