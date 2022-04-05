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NCAA／男籃冠軍賽 堪薩斯擊敗北卡第4度封王

氣候抵扣 太平洋瓦電最多省87.13元

記者劉先進／屋崙報導
太平洋瓦電公司4日表示，住宅用戶本月將自動收到加州公用事業委員會為應對氣候變化而設立的加州氣候抵扣。（取自太平洋瓦電推特）
太平洋瓦電公司4日表示，住宅用戶本月將自動收到加州公用事業委員會為應對氣候變化而設立的加州氣候抵扣。（取自太平洋瓦電推特）

太平洋瓦電公司（PG&E）4日表示，住宅用戶本月將自動收到加州公用事業委員會（CPUC）為應對氣候變化而設立的加州氣候抵扣。今年會收到兩次抵扣。同時使用瓦斯和電力的客戶，抵扣最多可達到87.13元。

對於瓦斯住宅客戶，抵扣額度將為47.83元，對於電力住宅客戶，抵扣額度將為39.30元。同時接受這兩項服務的客戶，將獲得總額為87.13元的抵扣。

太平洋瓦電公司客戶營運和支援副總裁戴維斯（Vincent Davis）說，這項抵扣對客戶來說是個好消息，將減少能源開支，並提供更多投資於能源效率和省錢升級的機會。

加州要求發電廠、瓦斯供應商和其他排放溫室氣體的大型產業，從加州空氣資源委員會管理的拍賣中購買碳污染許可證。加州氣候抵扣是客戶在加州計畫支付中的份額。客戶無需執行任何操作即可獲得抵扣額度，額度會自動顯示為客戶帳單的調整項目，位於「詳細費用」頁面的「調整部分」之下。

太平洋瓦電有多項減少帳單的方法。比如，加州能源替代費（CARE）計畫，為符合收入條件的客戶，每月節省20%或以上的能源帳單。家庭電費援助計畫（FERA）為家庭中有三人或更多人的符合收入條件的客戶，提供每月電費折扣。醫療基線計畫（Medical Baseline），為因某些醫療條件而有特殊能源需求的客戶提供較低的月費。

此外，可使用預算帳單功能，平均能源成本，來獲得可預測的每月付款，並消除了由於季節性變化而導致的帳單金額大幅上漲。帳單預測警報是透過電子郵件、簡訊或電話傳送的通知，來通知客戶他們的每月帳單是否預計會超過客戶所設定的特定金額。

住宅客戶每年在4月和10月會獲得兩次的氣候抵扣。2022 年，小型企業客戶將在10月收到抵扣。要瞭解更多關於氣候抵扣的訊息，市民可訪問加州公用事業委員會的加州氣候抵扣頁面https://www.cpuc.ca.gov/ClimateCredit/。

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