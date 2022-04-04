舊金山2歲女童失蹤6年 懸賞金提高到25萬元

奧利安娜失蹤六年，警方加大了懸賞金。（舊金山警局提供）

舊金山 警局近日將六年前發生的菲茲（Nicole Fitts）謀殺案，及其女兒奧利安娜（Arianna Fitts）失蹤案的懸賞金從10萬元提高到25萬元。

根據警方描述，菲茲和她當時2歲的女兒奧利安娜在2016年4月5日被報告失蹤。三天後，警方在舊金山市的麥克拉崙公園（McLaren Park）找到了菲茲的遺體。隨後，針對該起案件的調查由舊金山警方和聯邦調查局聯合進行。

警方表示，目前已知的信息讓他們有理由懷疑，一些知道失蹤女孩奧利安娜位置的人，並沒有完全配合警方的調查。

「我們相信有多個直接了解此案的相關人員沒有與執法部門充分合作，」聯邦調查局舊金山分局助理特工謝爾博（Scott Schelble）說，「我們相信還有更多的人知道案件的內幕。」

案件調查部代理指揮官奧赫恩（James Aherne）要求，所有在菲茲死前幾小時內與她有交流的人主動站出來配合警方的調查，無論他們是否已經於警方建立了聯繫。「我們要求每個在那個周五或前一天看到菲茲，或與她交流過得人回想一下，試著記起你能想到的一切。比如，你和誰在一起，在哪裡，你在做什麼，你和誰交談，菲茲說了什麼，她做了什麼。不管你認為那有多麼的微不足道，請與我們聯繫。」

謝爾博表示，由於證人提供的最新信息以及偵查技術的進步，警方在過去幾個月裡找到了新的線索。「檢驗法醫證據的電子和生物技術都取得了重大進步，這時我們能夠看到比六年前更多東西。」謝爾博說。

在菲茲生前被目擊最後一天的六年後，舊金山警方決定提高懸賞金。2016年4月1日，菲茲接到一個電話，讓她出去見見保母，那時保母正在照看他的女兒奧利安娜。當晚離家後，菲茲便沒了蹤影，直到幾天後被人發現。

警方認為菲茲被害前，並沒有和奧利安娜在一起，但警方不排除奧利安娜已經遇害或失蹤的可能性。

一年前，舊金山警局和聯邦調查局加大了對奧利安娜失蹤案的調查和追捕力度，她目前的年齡已經八歲。謝爾博說：「我們堅定不移地要找到對菲茲死亡和奧利安娜失蹤負有責任的人。我們絕不會放棄調查。」