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端午節家庭同樂日 屋崙華埠6月11日登場

記者劉先進／屋崙報導
屋崙華埠社區促進會（OCIC）籌委會召開會議，新任執行總監李嘉欣（左）和籌委會主席莊錦鎮（右）簽約，正式履職。（記者劉先進 ／攝影）
屋崙華埠社區促進會（OCIC）籌委會召開會議，新任執行總監李嘉欣（左）和籌委會主席莊錦鎮（右）簽約，正式履職。（記者劉先進 ／攝影）

屋崙華埠社區促進會（OCIC）籌委會最近召開會議，投票通過由華促會地區形象和空間建設小組委員會撥款1萬元，資助在6月11日舉辦「華埠粽是愛你端午節家庭同樂日活動」（ Oakland Chinatown's Dragon Boat Festival）。屆時，將有80多個商戶擺攤，吸引遊客消費，促進華埠小商業發展。會議上，華促會新任執行總監李嘉欣（Jennifer Li），和籌委會主席莊錦鎮簽約，將正式履職。

華促會地區形象和空間建設小組委員會主席甄國輝（Hal G Gin）表示，華促會初定於6月11日，上午10時到下午5時之間，舉行端午節慶祝活動，讓商戶擺攤，以吸引遊客到華埠來消費。除了凱瑟醫院等社區機構捐贈外，地區形象和空間建設委員會也將撥款1萬元用於支付舉辦活動的各種費用，包括設置擺攤桌子，搭80個棚子（註明：即80個商戶擺攤），建舞台（用於表演）等。

甄國輝說，屋崙市議長勵琪（Nikki Fortunato Bas）已經表示，將安排人手負責活動結束後的清潔工作。聯邦眾議員芭芭拉·李（Barbara Lee），接替前議員陳煥瑛擔任阿拉米達縣議員的布朗（Dave Brown）、州眾議員米婭·邦塔（Mia Bonta）均表示，對活動表達支持。他表示，家庭同樂日將設置一個有趣的環節，即打卡護照。市民拿著護照訪問各個攤位，將能得到護照印章，集滿印章的，可以到華促會攤位兌換獎品。

李嘉欣表示，華埠是自己的新家，將為華埠戰鬥。（記者劉先進 ／攝影）
李嘉欣表示，華埠是自己的新家，將為華埠戰鬥。（記者劉先進 ／攝影）

會議上，有市民提議說，1萬元資助是否足夠推動活動舉行。對此，活動負責人、華促會籌委會委員彭一玲（Elaine Peng）表示，希望發動社區公益人士捐助，齊心協力，辦好家庭同樂日活動。

李嘉欣表示，她來自紐約華埠，但現在，屋崙華埠告訴她，這裡是她的家。「我將繼續為屋崙華埠戰鬥，就像在紐約家鄉，為父母、家人戰鬥一樣。我是來學習的，也是來引領的。我想在未來幾個月內，與每一位委員見面。我想知道，大家有什麼希望，有什麼優先事項，大家如何一起工作，讓華埠百尺竿頭、更進一步。」

李嘉欣說，很多籌委會委員，在華埠待的時間比較長。她想知道大家的故事、背景，與華埠的聯繫。透過交流，大家互相瞭解，她也能學習，「我的門永遠敞開，將永遠尊重的傾聽您的任何意見。未來幾個月甚至一年時間，工作絕非易事，但憑著我們對屋崙華埠的激情和經驗，大家可以有所作為。」

屋崙華埠社區促進會將在6月11日舉辦「華埠粽是愛你端午節家庭同樂日活動」。（記者...
屋崙華埠社區促進會將在6月11日舉辦「華埠粽是愛你端午節家庭同樂日活動」。（記者劉先進 ／攝影）

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