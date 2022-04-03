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谷歌為環保移除坐便器 員工傳不滿

編譯組／綜合2日電        
為環保緣故谷歌卸去坐浴桶，但員工不悅。（美聯社）
為環保緣故谷歌卸去坐浴桶，但員工不悅。（美聯社）

谷歌公司決定在其加州辦公室洗手間拆除坐便器感到不滿的員工，可能很快就有了新的選擇：一家坐浴器專業公司Tushy，本周早些時候提出向谷歌發送其旅行坐浴盆，以幫助員工 「洗去那些討厭的便便顆粒」。這種便攜式坐浴桶，看起來像一個可擠壓的水瓶，是手持式的。

谷歌公司於3月開始從其設施中移除日本Toto公司生產的坐便器，即提供有噴射水流清潔屁股的馬桶附件，據稱，拆除坐便器將幫助谷歌實現環保目標，包括改用與坐便器不兼容的循環水系統。

但該舉惹惱了公司員工，他們在經歷了兩年的疫情之後，正在返回辦公室。對拆除坐便器感到不滿的谷歌員工已經將他們的不滿發布到公司的一個內部備忘錄頁面上。

雖然谷歌員工可能會懷念他們的坐浴桶，但研究表明，關於坐浴桶的使用，既有積極的一面，也有不盡理想的結果。一些研究表明，坐浴盆可能導致組件被細菌汙染，提高交叉感染的風險；但也有表明，它有助於有行動問題的病人，如帕金森氏病或關節炎病人。

Tushy的便攜式坐便器是一種不太優雅的盥洗室裝備，但該公司表示，它 「不會給谷歌的循環水系統帶來麻煩」，因為它可以使用飲用水，且配備過濾器，亦可使循環水變得更加安全。

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