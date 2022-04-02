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少數族裔媒體線上會議 談新聞困境

記者李怡／舊金山報導
少數族裔媒體服務中心與美洲新聞協會代表以及少數族裔媒體人代表在線上召開新聞會議。（會議畫面截屏）
少數族裔媒體服務中心與美洲新聞協會代表以及少數族裔媒體人代表在線上召開新聞會議。（會議畫面截屏）

少數族裔媒體服務中心與美洲新聞協會代表以及少數族裔媒體人代表4月1日召開線上會議，討論了目前世界局勢下的公共衛生安全、少數族裔仇恨、扼殺媒體聲音來控制信息等問題。

與會代表發布了美國少數記者被襲擊的消息，稱恐將對全世界記者造成威脅，尤其是調查腐敗相關的記者。消息稱為了控制信息的傳播，去年有七位記者被襲擊。與會代表指出，這是美洲國家以及其他國家的危機。

與會者表示，出現媒體工作者被襲擊的原因，是因為很多國家對於記者被殺的情況沒有及時的處理。政府沒有採取具體的手段來應對，導致目前每個國家都有針對記者的攻擊。另一個原因是想詆毀或貶損新聞業。

會上指出，2022第一季度在美洲有8八位記者被殺，很多是有組織的犯罪行為。大部分謀殺是所在地區腐敗現象存在。權利也是重要的一環，存在對媒體污名化的現象。墨西哥和委內瑞拉等其他國家共計350名記者遭到殺害。非洲和北非地區對記者的襲擊嚴重，其中埃及是主要對記者攻擊的地方。這種現像多發生在民主倒退國家，和出於主權而壓制新聞自由的國家。很多記者遭到迫害、經濟制裁、資產沒收等情況。 2021年開始以來各地各國媒體組織和個人遭到不同程度的迫害。

如何面對媒體遭到迫害的問題，與會代表給出的建議是，媒體記者在報導批評社會現象時，要以解決問題為出發點，而不是以摧毀局面為目的。所謂的假新聞，言論具有誤導性，無法提升新聞自由。新聞是社會多方面的結合，有不同的信仰和觀點。而媒體應該使這些不同社區間產生共識和互相理解，才應該是新聞的魅力所在。

與會代表指出，媒體組織和記者是代表自由的。要把報導做得更好，希望讀者知道新聞媒體系統的價值。如缺乏言論自由，腐敗就會滋生。社會應加深對媒體的理解，並理解媒體的意義是尋求光和真理。媒體界應該共同推動鼓勵為媒體付費，或為媒體機構捐錢。因為這個行業的變現是很難的。記者在履行職責的同時也在遭受著很多挑戰。

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