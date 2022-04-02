舊金山辦公室重啟落後全國 遠距工作時間高於預期

舊金山預測，上班族遠距工作時間比率會高於先前預測。(Getty Images)

根據舊金山 市府發布預算報告，官員預估舊金山上班族將有33%時間遠距工作，時間比率高於先前預期。辦公室員工流失，將導致2022-2023財政年度營業稅收入減少6460萬元，比先前估計下降7%，突顯市中心經濟復甦脆弱。市府官員也預估，下一個財政年度盈餘為7470萬元，低於1月份預估的1億810萬元。

儘管舊金山有數十家主要雇主承諾於3月份重返辦公室，許多公司仍允許員工一周可在家工作2或3天。部分公司例如Twitter雖重啟辦公室，但也表示員工可永久維持遠程辦公。永久性的人員流失，可能導致更多餐館與咖啡廳關閉、BART乘客減少、市政財務預估將更悲觀。

舊金山的辦公室重啟情況，一直落後於全國其他城市。保全公司「Kastle System」指出，在他們管理的大樓中，上周約有31%舊金山都會區辦公室大樓的員工返工，比率低於其他城市，聖荷西約有32%、洛杉磯有39.5%。

報告指出，舊金山經濟前景可能惡化。部分經濟學家預估，未來12個月將出現衰退，因為俄羅斯入侵烏克蘭，美聯儲局提高利率之後、商品價格持續飆升。另一波新冠確診激增，可能導致健康限制恢復，辦公室員工再次離開。

不過，3月份出現廣泛經濟復甦跡象，市府審計長辦公室表示，數據指出，Omicron變種病毒之後，經濟強勁反彈。失業率降至3%，為2020年2月以來最低。根據Kastle數據，儘管舊金山辦公室出勤率低於其他城市，但自今年1月以來已增長三倍。

目前舊金山市辦公室空置率仍維持約20%，為近20年來最高水平，僅有少數超過十萬平方英尺以上的新簽訂租約。相較之下，矽谷可見到蘋果與Facebook母公司Meta去年擴增約70萬平方英尺辦公空間。

房地產科技公司「VTS」表示，舊金山2月份辦公室需求僅為疫情 水平的38%。另一個西岸科技中心西雅圖 則恢復到疫情前水平的62.5%。VTS指出，舊金山辦公室復甦的另一個持續存在障礙為高昂住房成本，舊金山房價幾乎是西雅圖的兩倍，員工更可能搬移此地，而公司也無意要求他們返回辦公室。