馬連縣柯曼小學20人染疫 恢復口罩令至4‧15

由於新冠病例增加，聖拉菲的柯曼小學宣布恢復室內口罩令。（取自臉書）

鑑於新冠病例開始增加，馬連縣一所小學決定恢復室內口罩 令。

學區 3月31日證實，位於聖拉菲（San Rafael）的柯曼小學（Coleman Elementary School）自3月22日以來已出現20例確診病例。他們是14名學生和6名教職員。

柯曼小學校長泰勒（Mike Taylor）宣布，即日起暫時恢復室內口罩令至4月15日。學校辦公室會提供額外的口罩給學生和教職員使用，還會分發額外的家用快篩檢測 盒給各家庭，以便在出現症狀或可能接觸到確診者時可以使用。

泰勒表示，任何檢測呈陽性的學生必須留在家中，重返校園前必須再做一次檢測。

泰勒3月30日在寄給家長的信件中說：「我要強調，現在無需緊張，我們只是實施了當局建議的公共衛生政策，因應病例增加的情況，藉此降低病毒傳播風險。在我們為學生創造茁壯成長的環境之際，我們也必須共同適應不斷演進的新冠疫情。」

類似的情形也發生在馬連縣另外一所學校，肯特菲爾（Kentfield）的巴奇奇小學（Bacich Elementary School），只不過巴奇奇小學發生的時間是在加州學校口罩令3月12日解除之前。

肯特菲爾學區總監羅斯（Raquel Rose）指出，在3月6日到11日之間，巴奇奇小學有13名學生和一名教職員驗出感染新冠，所有確診者都遵守了隔離和檢測規定，在完成規定要求後已重返校園。

馬連縣教育局本周表示，自學校口罩令解除以來，學校的新增病例數目已降至最低紀錄。由於下周開始放春假，多個學區已計畫分發家用檢測盒給學生帶回家。

田默派斯聯合高中學區（ Tamalpais Union High School District）總監陶皮爾（Tara Taupier）說：「本學區目前共有5039名學生和503名教職員，過去十天有14名學生和2名教職員確診新冠。」

同樣地，諾瓦度聯合學區（Novato Unified School District）也未出現新增病例激增的情況。發言人班傑明（Leslie Benjamin）表示，儘管口罩令已改變，該校學生和教職員仍繼續維持在室內戴口罩。

馬連縣教育局局長柏克（Mary Jane Burke）表示，到目前為止，加州解除口罩令在地方的實施成效十分良好，教育局會在下周放春假之前，把最近收到的新一批家用檢測盒分發給學生，學生可以在4月11日返校前使用。