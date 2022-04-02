我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

達美航空駕駛艙擋風玻璃高空中破裂 平安轉降丹佛

房貸利率衝至5%指日可待 房市熱度仍不減 今春買房不易

馬連縣柯曼小學20人染疫 恢復口罩令至4‧15

編譯組／灣區1日電
由於新冠病例增加，聖拉菲的柯曼小學宣布恢復室內口罩令。（取自臉書）
由於新冠病例增加，聖拉菲的柯曼小學宣布恢復室內口罩令。（取自臉書）

鑑於新冠病例開始增加，馬連縣一所小學決定恢復室內口罩令。

學區3月31日證實，位於聖拉菲（San Rafael）的柯曼小學（Coleman Elementary School）自3月22日以來已出現20例確診病例。他們是14名學生和6名教職員。

柯曼小學校長泰勒（Mike Taylor）宣布，即日起暫時恢復室內口罩令至4月15日。學校辦公室會提供額外的口罩給學生和教職員使用，還會分發額外的家用快篩檢測盒給各家庭，以便在出現症狀或可能接觸到確診者時可以使用。

泰勒表示，任何檢測呈陽性的學生必須留在家中，重返校園前必須再做一次檢測。

泰勒3月30日在寄給家長的信件中說：「我要強調，現在無需緊張，我們只是實施了當局建議的公共衛生政策，因應病例增加的情況，藉此降低病毒傳播風險。在我們為學生創造茁壯成長的環境之際，我們也必須共同適應不斷演進的新冠疫情。」

類似的情形也發生在馬連縣另外一所學校，肯特菲爾（Kentfield）的巴奇奇小學（Bacich Elementary School），只不過巴奇奇小學發生的時間是在加州學校口罩令3月12日解除之前。

肯特菲爾學區總監羅斯（Raquel Rose）指出，在3月6日到11日之間，巴奇奇小學有13名學生和一名教職員驗出感染新冠，所有確診者都遵守了隔離和檢測規定，在完成規定要求後已重返校園。

馬連縣教育局本周表示，自學校口罩令解除以來，學校的新增病例數目已降至最低紀錄。由於下周開始放春假，多個學區已計畫分發家用檢測盒給學生帶回家。

田默派斯聯合高中學區（ Tamalpais Union High School District）總監陶皮爾（Tara Taupier）說：「本學區目前共有5039名學生和503名教職員，過去十天有14名學生和2名教職員確診新冠。」

同樣地，諾瓦度聯合學區（Novato Unified School District）也未出現新增病例激增的情況。發言人班傑明（Leslie Benjamin）表示，儘管口罩令已改變，該校學生和教職員仍繼續維持在室內戴口罩。

馬連縣教育局局長柏克（Mary Jane Burke）表示，到目前為止，加州解除口罩令在地方的實施成效十分良好，教育局會在下周放春假之前，把最近收到的新一批家用檢測盒分發給學生，學生可以在4月11日返校前使用。

口罩 檢測 學區

上一則

舊金山辦公室重啟落後全國 遠距工作時間高於預期

下一則

2個月沒降雨 加州山區積雪量僅平均38% 7年來最低

延伸閱讀

BA.2變種肆虐疫升溫 亞當斯：不取消5歲以下孩童口罩令

BA.2變種肆虐疫升溫 亞當斯：不取消5歲以下孩童口罩令
日本閣員染疫首例 少子化大臣野田聖子確診

日本閣員染疫首例 少子化大臣野田聖子確診
紐約市5歲以下口罩令4月4日取消 家長告市府違憲

紐約市5歲以下口罩令4月4日取消 家長告市府違憲
姑息教師性侵學生 聖荷西學區判賠1億元

姑息教師性侵學生 聖荷西學區判賠1億元
德州議會通過 禁醫療機構發「意外帳單」 救護車除外

德州議會通過 禁醫療機構發「意外帳單」 救護車除外

熱門新聞

由Stacker最新發布加州富豪榜名單，前十名富豪中，華裔黃仁勳排名第四位。（臉書官網）

華商晉升為加州最富有的億萬富豪第四名

2022-03-31 15:39
黨樹銘移民來美後，經營雜貨店生意，沒想到遇害。（聖馬刁警局提供）

北加懸疑29年槍殺冷案偵破 受害人居然是唐飛同學

2022-03-25 19:19
圖為普亭。（視頻截圖）

前美駐烏大使：俄羅斯停戰靠這招「保持普亭自尊心」

2022-03-29 21:01
氣象預測，灣區27日晚上起會開始下雨。（美聯社）

灣區將出現今年以來最大一場暴風雨

2022-03-26 02:18
攝影師正在整理後車廂的攝影設備，突然被劫匪襲擊。（推特截圖）

攝影師雙子峰遭持槍搶劫 過程被其他遊客全程錄製

2022-03-27 18:45
屋崙今年初有580棟房屋以高於定價至少10萬元售出，占當地總售出房屋比率29.8%。(Getty Images)

加價逾10萬元搶房 灣區3城市比率冠全美

2022-03-28 02:10

超人氣

更多 >
美國經濟幾乎全面重返常軌 就差這點

美國經濟幾乎全面重返常軌 就差這點
78歲大爺相親提「任性」要求 婦：每月多給500生活費就行

78歲大爺相親提「任性」要求 婦：每月多給500生活費就行
俄烏戰讓全球經濟重返70年代？克魯曼：恐回到1914年

俄烏戰讓全球經濟重返70年代？克魯曼：恐回到1914年
白俄羅斯人自組部隊前往烏克蘭 矢言為爭取自由而戰

白俄羅斯人自組部隊前往烏克蘭 矢言為爭取自由而戰
難得度假 回不去了 烏克蘭1家5口困夏威夷 民眾免費借住

難得度假 回不去了 烏克蘭1家5口困夏威夷 民眾免費借住