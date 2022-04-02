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永續發展青年領袖視訊講座 近百人交流

記者熊移山╱聖荷西報導
會議中來自不同領域的專家分別對如何面對未來趨勢、找尋個人職業生涯的關鍵步驟、如何提高領導力、Z世代如何面對多元化的競爭環境以及國際觀的重要等議題進行探討。(記者熊移山／翻攝)
會議中來自不同領域的專家分別對如何面對未來趨勢、找尋個人職業生涯的關鍵步驟、如何提高領導力、Z世代如何面對多元化的競爭環境以及國際觀的重要等議題進行探討。(記者熊移山／翻攝)

成立於2020年的亞太國際永續發展大專院校聯盟(Asia Pacific SDG Higher Education Alliance, 簡稱APSDG)，日前舉辦「邁向未來：永續發展青年領袖」系列視訊講座，邀請到學者、業界領袖甚至好萊塢影星出席，希望能提供給在台灣以及國外的亞裔學生學習成為年輕領袖的平台。

演講請到的演講者有紐約永續創新專家韓佳利、矽谷Callaway私募基金創辦人貝萊(Mart Bailey)、洛杉磯迪士尼頻道前副總裁崔德威爾(Tina Treadwell)，和好萊塢青年領袖蔡丞恩(Albert Tsai)。他們分別對如何面對未來趨勢、找尋個人職業生涯的關鍵步驟、如何提高領導力、Z世代如何面對多元化的競爭環境以及國際觀的重要等議題進行探討。

理事長韓佳達表示，APSDG是多元文化的組織，成立的宗旨是希望幫助年輕人如何找到自己的人生方向，成為下一代的年輕領袖。這個目標同時呼應台灣政府2030年雙語國家及聯合國2030年永續發展的政策。

位於紐約分部的韓佳利是大師講堂(iMaster)的講師之一。她表示，APSDG除了定期會辦線上講座外，下一季的重點也會放在深入台灣校園，協助台灣學生與國際接軌。另外聯盟也會在線上開闢的多個不同主題的教學，匯集四大洲及各個族裔的跨國產業領袖、創新創業者及跨學科學者共同參與，強化學生創新能力及培育領導力，朝向促進永續發展方向前進。

年僅18歲的講師蔡丞恩是好萊塢知名的華裔影星。APSDG希望他分享自己，如何在影視最高殿堂能脫穎而出的親身經歷。也希望他的知名度和年輕人的思維模式，能發揮主流影視和社群媒體的影響力，進而推動亞美跨文化交流和作為與年輕世代溝通的橋梁。

這一場與柏克萊紐約校友會總會合作的視訊會議，吸引了近百名亞美地區各地的優秀大學青年參加交流，APSDG期待透過連結矽谷、紐約及亞美重點城市的產業資源，以台灣為基地，集結海內外台灣背景的跨界中生代領袖， 推動國際永續發展倡議，搭建MIT跨國合作的亞美人才交流平台。

有興趣的民眾可以連結APSDG的官網www.apsdg.org。

亞太國際永續發展大專院校聯盟舉辦「邁向未來: 永續發展青年領袖」的系列視訊講座。...
亞太國際永續發展大專院校聯盟舉辦「邁向未來: 永續發展青年領袖」的系列視訊講座。希望能提供給在台灣以及國外的亞裔學生學習成為年輕領袖的平台。(記者熊移山／翻攝)

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