聖荷西僑界急難救助中心 會長交接

矽谷聖荷西台灣急難救助中心全體會員在交接儀式後合影。(記者熊移山／攝影)

台灣由於在全世界邦交國有限，所以當僑胞不管是旅遊、留學或是當地居民，在海外如果遇到緊急急難需要救助時，僑界救難協會就是第一個出錢出力的單位。聖荷西 僑界急難救助會(Northern California Taiwanese community care network if San Jose)就是僑委會在全世界103個救難協會中的一支。成立四年來幫助過多個僑胞個案，也協助當地教會或政府單位一起面對新冠疫情 。

聖荷西僑界急難救助會於4月1日在僑教中心舉辦新舊會長交接典禮。第一、二屆會長李漢文對所有會員表達感謝，並作了四年來協會的會務報告。她表示，因為台灣的特殊情況，很多事件官方無法出面，需要借助民間的力量。

救助會幫助過的個案中印象比較深刻有兩件，分別是來美出差的旅客以及台灣留學生皆因病身亡，家屬來到美國求助無門，由協會全力協助辦理喪葬及返國相關事宜。另外還有家暴、旅遊意外、搶劫等案件。李漢文說，現在回想起來真的只是一兩句話帶過，但是上述很多案例都是在疫情時發生。「當時也沒有疫苗，所有的會員可以說是冒著生命危險去幫助同胞。所以這是全體會員一同努力的成果」。

李漢文表示，2020年疫情剛爆發期間，當全世界爆出「口罩 荒」。協會除了協助僑胞訂購台灣醫療用口罩外，也主動捐贈給教會及聖荷西警局和消防單位，將「台灣能幫忙」(Taiwan can help)的理念宣揚到海外。教會因為這份大禮才能順利辦理感恩節餐會。牧師也感謝神聽到他的禱告後，讓救難協會如天使降臨般協助他們。

新任會長韓中芬在接下印信之後說，除了繼續將協會成立的宗旨傳承下去外，現在疫情解封也會陸續舉辦講座、廣招志願者加強義工陣容。雖然協會的經費都是靠會員認捐以及募款而來，但是相信這不影響他們守護國人在海外安全的心。

當天交接儀式在金山灣區華僑服務中心舉行，由僑教中心主任莊雅淑負責監交。莊雅淑感謝這群默默為國家及社會付出的義工，也強調政府非常重視海外僑社組織，一定會全力支持提供必要的協助。

聖荷西僑界急難救助會網址：119.Taiwan-world.net。電話：408-747-0394。