波霸茶飲 庫比蒂諾進入戰國時代 30多家店競爭

萬波茶飲所有的茶都是台灣進口，室內裝潢也採現代文青風整齊清爽。(記者熊移山／攝影)

「波霸茶飲連鎖如果沒有在庫比蒂諾插旗的話，基本上你就輸了」，這句話已經南灣茶飲界悄悄地流傳開來。1992年創立於台灣台中。第一家美國商店位於巴洛阿圖的「萬波」(WanPot)，3月初也正式進入這個兵家必爭之地。人口才6萬出頭的庫比蒂諾市，根據官方統計目前已經有20家專營波霸茶飲，另外至少還有10家以上的店家提供類似的飲品。這樣的競爭也引來了主流媒體的注意。

聖荷西 信使報引用網友的發言，「憑藉庫比蒂諾現有的86,724,967,683 家波霸商店，我希望萬波新開幕的店不會像創始店一樣的瘋狂(Cray Cray)」。網友誇張的形容就可以知道這裡「波霸熱」的程度。

這家新開幕的萬波位於Main street Cupertino商場的東南角，老闆Zach張表示，選擇萬波加盟是因為它台灣的品牌形象有故事性，產品時常有創意。也因為庫比蒂諾市華裔 族群比例很高，所以他希望萬波可以為當地的顧客提供更多不同的選擇。

打開谷歌地圖搜尋「boba tea Cupertino」就會發現一大串的店名跑出來。台灣知名的鮮芋仙(Meet Fresh)、天仁茗茶(Ten Ren)、茶湯會(TP Tea)、珍煮丹(Truedan)、老虎堂(Tiger Sugar)都名列其中。另外夢咖啡 茶坊、Breaktime Tea 、Rare Tea、Tea Era、Happy Lemon、Café Lattea、7 Leaves Café、Tan-Cha在網路上的評價都不錯。

這家新開幕的萬波茶飲位於Main street Cupertino商場的東南角。(記者熊移山／攝影)

庫比蒂諾市長蒲仲城(Darcy Paul)表示，「這些企業有助於使我們的城市變得獨一無二，我歡迎他們的存在。我相信這些商家也可以一起為當地做出更大的貢獻，期待著未來的合作夥伴關係」。

其實早期台灣對Boba tea只有珍珠奶茶這一種稱呼。到了約1988年時，台南市一家小販，以當時女星葉子楣身材的靈感，將珍珠奶茶改稱「波霸奶茶」，這就是日後台灣講到波霸是指大粉圓、珍珠是指小粉圓的說法。所以現在在美國「BOBA」或「Bubble」這名詞。其實就是「波霸」直接音譯過來的名字。

天氣慢慢溫暖，相信接下來的幾個月「波霸熱」會繼續加溫。粉絲們也建議大家不想在現場無止境地等待，最好使用在線訂購。尤其是在周末，排長隊或熱門飲料提前賣完的可能性是很高的。