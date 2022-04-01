學生遭槍擊 聖荷西1高中封鎖 校內發現1嫌1槍

青少年遭槍擊，聖荷西Yerba Buena 高中封鎖校園。圖為聖荷西警方搜索校園附近情況。(圖截取電視畫面)

聖荷西 警方表示，一名男孩在聖荷西一所校園附近被槍擊 之後，封鎖鄰近的Yerba Buena高中。槍擊案件發生於31日上午10時43分，Yerba Buena高中校園以南的Lucretia Avenue與Taji Drive交口。警方指出，一名男性青少年受害人遭遇槍傷，沒有生命危險。

警方下令高中進入「就地避難」(shelter in place)。警察 進入學校，未發現有持續威脅。中午12時52分，警察報告發現一名嫌犯並在搜索現場後找到一把槍枝。1時15分警方宣布，Yerba Buena高中的就地避難命令解除。

槍擊案發生後，阿瑪斯(Gloria Armas)是幾位前往學校的家長之一，想接回在學校的姪女，但校方鎖上大門、不允許任何人進入。她說，感到非常害怕，尤其是知道這個世界上發生瘋狂事情，不知道孩子是否安全。夏普(Mitchell Sharpe)接到另一名家長告知槍擊案來電，急忙到學校外等待他的九年級兒子，直到看到他，心裡還是相當恐慌。

警方隨後表示，受傷男孩與被逮捕者都是學生。當局仍在尋找另一個人。目前尚不清楚此人是否持有武器。聖荷西警方發言人卡瑪瑞歐(Sgt. Christian Camarillo)表示，這一周是暴力的一周。周末發生多起槍枝案件。聖荷西市持續發生槍枝案件。

卡瑪瑞歐宣布，聖荷西警局局長馬塔(Anthony Mata)有意設立一項現金回購計畫，專門針對私人製造的槍枝或自行組裝、追蹤困難且具有殺傷力¬的幽靈槍(ghost guns)，這些槍枝通常沒有序列號，因此很難追蹤。不過，警方透露，31日槍擊案找回槍枝則並非幽靈槍。