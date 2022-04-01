因疫停辦兩年…薩拉度加賞花節 4.9熱鬧登場

薩拉度加賞花節將在4月9日舉行。右起張琛、史特蘭斯基、瑟蒙德、游菀瑜、呂鈺凡。(記者熊移山／攝影)

因為疫情的關係停辦兩年的薩拉度加賞花節(Saratoga Blossom Festival)，將在4 月9日再度與民眾見面，地點就在薩拉度加市府和圖書館 之間果園(Heritage Orchard)。現場除了有各式各樣的攤位展示，還有骨董車、音樂表演、藝術展覽、寵物動物園 和美食區。另外電影節的場館和農夫市場也就在步行可以到的距離同時舉辦。「美華婦女會」現場將有中華傳統民俗教學。

賞花節是薩拉度加市每年的大活動。在悶了兩年之後，今年的活動更是受到各界藝文人士的支持，預計現場會有85個攤位和各式各樣的表演。

主辦單位薩拉度加歷史基金會主席史特蘭斯基(Annette Stransky)表示，活動從上午10時到下午4是，位置是從市府到圖書館之間的三個區塊。民眾可以帶著野餐墊，逛累了就在果園中賞花或是觀看不同的現場樂隊表演。為了展現多元化，音樂方面主辦單位還安排了爵士樂、流行音樂和日式太鼓樂團演出。

另外現場也安排了非常多的兒童遊戲區，還有孩子的最愛「寵物動物園」，可以讓小孩近距離親近這些溫和的小動物。年長者也不會無聊，市府停車場的骨董車、摩托車展式以及有140年歷史的荷頓之家(Warner Hutton House)也會在當天免費對外開放。

已經成立30年的美華婦女會矽谷分會也參與。除了積極聯繫在地的華人 參加，也請到書法老師呂鈺凡女士到現場揮毫，另外還規畫了孩子們喜歡的剪紙和燈籠等活動。婦女會張琛(Cynthia Chang)表示，主動參與社區舉辦的活動，讓主流社會的群眾有機會了解華人文化，才是解決亞裔種族仇恨的最好方法。

協辦單位薩拉度加扶輪社代表瑟蒙德(Cathie Thurmond)說，這是非常輕鬆的聚會，希望藉著這個活動讓大家走到戶外，回歸正常的生活。

成立四十年的非營利機構「薩拉托加圖書館之友」也會在現場架設攤位，活動組義工游菀瑜也希望藉著這活動，宣導民眾踴躍捐書，中英文皆可。並加入讀書館之友，一起支持他們繼續提供ESL 英語課程和中文讀書會。

主辦單位歡迎所有灣區的民眾一起來同樂。參加者可將車輛停在圖書館或是紅木中學及西谷大學停車場再步行過來。有任何疑問可訪問 www.saratogahistory.com， 或致電 408-867-4311 了解更多信息。