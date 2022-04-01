姑息教師性侵學生 聖荷西學區判賠1億元

聖荷西學區因姑息音樂教師奈普性侵學生，被判賠1億元。(圖由聖縣警局提供)

聖荷西 聯合學區 (Union School District)因姑息教師性侵 學生，被民事陪審團判決1億元。兩名女學生控告學區人員，未能阻止初中教師在她們未成年時進行性侵。

奈普(Samuel Neipp)於2009-2014年在聖荷西達特茅斯初中(Dartmouth Middle School)擔任音樂教師期間，對兩名女學生進行性侵而被判56年監禁。聖他克拉拉縣高等法院29日做出判決，是聖縣史上因學校疏失而被判最大賠償金的案件之一。

被稱為「Jane Doe 1」原告將獲得6500萬元賠償；另一名原告「Jane Doe 2」將獲3750萬元賠償。奈普並未對2019年的性侵刑事指控提出抗辯。他目前在克恩縣監獄服刑。

原告「Doe 2」代表律師韋瑟福德(Natalie Weatherford)表示，陪審團深刻了解性侵對孩童的終生傷害與影響，尤其是對處於重要發育年齡的學生。原告以各種方式自責發生在她身上的事。陪審團判決表明結論，告訴她這不是她的錯，而是人們沒保護她。

「Doe 1」代表律師賽里(Lauren Cerri)指出，判決顯示社區不能忍受這種情況，也不容忍學區將聲譽與學校形象、置於導致終生傷害的學生安全之上。判決要求學區負全責，不應發生此事並且易預防。

律師聲明表示，學區升職奈普並授予他終生職，還一度指名他為「年度教師」，即便在得知他發給學生「不當」訊息之後。

陪審團將責任分攤給學區與奈普。在「Doe 1」案件，陪審團認為80%錯在學區、20%錯在奈普；「Doe 2」案件，陪審團認定學區有55%過錯、奈普則有45%犯錯。這些百分比代表著學區可能因Doe 1承擔高達5200萬元賠償金責任、為Doe 2 承擔高達2060萬元責任。

法官對最後金額具有酌處權。去年接管學區的學區總監安卓司(Carrie Andrews)透露，學區計畫對陪審團判決提出上訴。聲明指出，學區對奈普性侵年輕女性表示同情與關注，他的行為卑劣，違背學生、同事與社區的信任。可悲的是，他的個人行為對學區造成嚴重後果。學區正與法律顧問審視如何因應，將對陪審團裁決提出上訴，並強調學區想讓社區知道，學生安全永遠是首要優先。

Doe 1於2014年就讀達特茅斯初中時，奈普發簡訊給她說她很有吸引力，並在辦公室和她獨處，後來又與她發生性行為。之後她告訴警方，奈普威脅她要在網上發布她的裸照，奈普於2017年被捕。

看到有關奈普被捕消息後，Doe 2連絡警方，告知奈普2009年開始向她發送簡訊與電郵，定期與她在教室獨處，並發出性暗示言論、握手、親吻與撫摸，畢業後，性侵仍持續。兩名原告皆於2019年起訴學區，稱管理人員處理不當或輕描淡寫他的不當行為。