金山選區重畫 亞太島民委員會籲考慮族裔權益亞

亞太島民委員會 (APIC ）呼籲重劃委重新畫區。（記者李怡／攝影）

亞太島民委員會 (APIC）與亞太裔社區代表和組織3月31日在舊金山 舉行記者會，反對現有版本的選區地圖重畫。並譴責選區重畫委員會在畫分選區時，未考慮族裔權益，語言服務與現有文化社區保護等問題。他們呼籲重畫委應考慮，重新畫分。

亞洲法律核心小組執行董事柯里（Aarti Kohli）說，舊金山作為多族裔的城市，重新畫分區域時必須將語言服務列入考量。她說，近 43% 的舊金山居民在家中是講英語以外的語言。他呼籲重畫委採取緊急行動並做出改進，尊重和傾聽居民意見。菲律賓裔社區正在組織起來，反對第六區的畫分。

APIC執行董事Cally Wong說道，所有的社區都要求公平和透明的選區重畫流程。鑑於最終畫分結果會影響社區未來十年，不能忽視和繞過這麼多呼籲公平的聲音。許多社區都不滿意重畫的地圖，希望選區重畫工作組可以重視和傾聽社區的聲音。

APIC代表利澤鏗表示，各社區民眾對目前選區重畫的結果多有不滿。呼聲最高的當屬在第一選區中華裔 選民的權益被稀釋將近10%。將之前屬於第六選區的金融區畫到第三區，無疑會削弱第三選區中華裔群體與低收入 家庭的資源支持。原本屬於第六區的田德隆又被無故畫到第五選區，導致第五選區的民眾又頗為不滿。

亞裔社區代表反對在4D版本中，將第六選區高收入的金融區劃分給第三區，擔心會阻礙三區低收入群體獲得資源支持。(APIC)

他說，城市選區的重畫，考慮人口數量的平衡是必然的，可以理解。但是諸如選舉權益、經濟狀況、語言服務等因素也必須考慮，才會使得各社區都可以選出代表本區的民選官員，保護各族裔的自身權益、資源爭取。

亞太島民委員會 (APIC) 是由55名成員組成的舊金山非營利組織聯盟，致力於確保服務不足的亞太島民的需求，能在政策、研究和數據收集中得到參與、解決和代表。並且推動公平撥款以促進整體健康社區的發展，以增強和塑造舊金山持續充滿活力的發展。這一組織每年為大約25萬名亞裔和太平洋島民提供服務。