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舊金山中央地鐵項目 開放時程恐再延

記者王子涵／舊金山報導
中央地鐵項目將穿越BART隧道和聯合廣場，最終到達華埠。（舊金山交通局官網截圖）
中央地鐵項目將穿越BART隧道和聯合廣場，最終到達華埠。（舊金山交通局官網截圖）

根據聯邦政府監督員報告，原定於9月開放的舊金山中央地鐵項目由於電纜設備短缺、漏水和信號網絡故障等問題，有可能會被再次延期。這一條能夠連通舊金山南市場（SoMa）至華埠的城市地下輕軌項目，由於疫情大流行以及預算等問題，工期已經拖延至第十年。

根據報告，項目目前20億元的預算是不現實的，因為市交通部門沒有考慮延期所導致的額外費用。而此次項目延誤也將造成3.13億元的損失。土木工程顧問考特恩（Gerald Cauthen）表示，舊金山市政府可能需要用當地的資金來彌補這一個缺口。

華埠車站預想圖。（舊金山交通局官網截圖）
華埠車站預想圖。（舊金山交通局官網截圖）

考特恩表示，鑒於地鐵系統在向公眾開放之前必須經過嚴格的測試，而在測試中往往會出現意想不到的問題，所以原定於9月的開放時間是不可能完成的。「我無法理解他們怎麼可能在9月前能夠完成測試。」考特恩說。

舊金山交通局的發言人沒有對監督員的報告發表評論。

中央地鐵項目一旦完成，將在原有輕軌線的基礎上新增四個車站，穿越BART隧道和聯合廣場，最終到達華埠。

律師哈林頓（Kenneth Harrington）在接受舊金山標準報（The San Francisco Standard）的採訪時說，他預計該項目至少要到12月才會向公眾開放。他預計，項目成本最終會增長到21億元。

舊金山 地鐵 華埠

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