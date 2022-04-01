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北約控俄撒謊 「在集結非撤離」 普亭：停火時機未到

非裔男兩人組隨機劫車 亞裔連續受害

記者王子涵／舊金山報導
被劫車犯丟棄的一把半自動手槍。（舊金山警局提供）
被劫車犯丟棄的一把半自動手槍。（舊金山警局提供）

舊金山警局日前表示，兩名來自屋崙的未成年人因試圖持槍劫車而遭到警方逮捕。兩名被害人均為亞裔

根據警方的報告，灣景區警局在3月28日下午3時左右接到報案，稱在Mississippi街1000號街口發生一起劫車未遂事件。警員到達現場後發現了一名37歲的亞裔男性受害者。

受害人告訴警員，案發時有四名非裔男子突然向他靠近，當時他正坐在車內。他拒絕了劫車嫌犯要他下車，但隨後另一名劫車犯用槍指向他，並再次命令他下車。由於擔心自己的生命安全，受害人下車後立即逃離了現場。由於受害人隨手將車鑰匙也帶走，嫌犯無法啟動車輛，隨後也離開了現場。

在首次作案無果後，劫車嫌犯在一個小時後選擇再次作案。金門公園警局在下午4時接到報案，稱在Galewood Circle 100街口發生劫車事件。一名76歲的亞裔男性受害者稱，他當時正在清理車庫，同樣是四名非裔闖進車庫要求他交出車鑰匙。其中一名劫車嫌犯將受害人拖出車庫，並毆打他。在搶走車鑰匙後，嫌犯開走了受害人的寶馬車離開。受害人沒有受到生命危險，在現場接受了治療。

大約15分鐘後，警方的調度中心接到報案，稱一輛寶馬車在80號高速上危險駕駛。田德隆警局的警員跟蹤上這輛寶馬車後，發現與Galewood Circle劫車案的受害人描述相似，便立即對其進行攔停檢查，但該車加速逃逸。警車在海灣大橋上追擊車輛，劫犯進入金銀島後與另一車發生碰撞，隨後棄車逃離。警員在短暫的步行追捕後，兩名嫌疑人被逮捕。

兩名嫌疑人分別為14歲和16歲男性青少年，警員在搜捕中找到一把被丟棄的半自動手槍。嫌疑人被指控包括致命武器攻擊、虐待老人、入室盜竊、劫車、劫車未遂、肇事逃逸重、綁架、拒捕等罪。警局表示，案件仍在繼續調查中。

亞裔 非裔 舊金山

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