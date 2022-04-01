舊金山「遊民恢復計畫」 再獲加州750萬金援

布里德感謝紐森州長繼續努力推動Homekey計畫，並對解決遊民問題大力支持。 （記者李怡／攝影）

加州 住房與社區發展部日前宣布，舊金山 從加州的家居鑰匙（Homekey）項目中獲得了750萬元的資金支持，用於購買位於第16街3061號，有25個住房單元的Eula酒店，作為永久的過渡年齡青年(TAY) 和永久支持性住房 (PSH)。並由Larkin Street Youth Services為租戶提供現場青年服務。

本次獲得的750萬元家居鑰匙資金支持，是繼2020年舊金山因購買Diva和 Granada酒店獲得過7690萬元，以及在 2021年購買1321 Mission Street獲得5470萬之後的又一次補助。

收購Eula酒店是布里德關於「遊民 恢復計畫」的一部分，其中包括20年來最大的一次性擴建永久支持性住房。目前，有1490個在用單元，另有1054個單元正在籌備中，此次購買計畫，實現了布里德收購或租賃1500個新PSH單元的承諾。

布里德說：「擴大永久性支持性住房，可讓城市中無家可歸者過上更充實、更健康的生活，儘管我們在無家可歸者恢復計畫方面取得了歷史性進展，但仍有許多工作要做。必須利用國家提供的每一個機會，確保所有人都能得到他們需要的支持。我感謝紐森州長繼續努力推動家居鑰匙計畫，以及他在這個艱難時期，對城市領導者的支持。」

家居鑰匙項目得到了政府13億元預算的支持，允許為遊民提供最大規模的住房擴建，同時滿足遊民持續加劇的健康和社會服務需求。

作為市長的遊民恢復計畫的一部分，舊金山市將為遊民提供6000個住房和庇護所，其中包括4500個永久支持性住房（PSH）安置點。更多訊息可登錄網站查看遊民恢復計畫的進展：sf.gov/data/homelessness-recovery-plan。