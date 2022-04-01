我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

支持跨性別 申請護照11日起可選X性別 社安卡今秋跟進

北約控俄撒謊 「在集結非撤離」 普亭：停火時機未到

舊金山「遊民恢復計畫」 再獲加州750萬金援

記者李怡／舊金山報導
布里德感謝紐森州長繼續努力推動Homekey計畫，並對解決遊民問題大力支持。 （記者李怡／攝影）
布里德感謝紐森州長繼續努力推動Homekey計畫，並對解決遊民問題大力支持。 （記者李怡／攝影）

加州住房與社區發展部日前宣布，舊金山從加州的家居鑰匙（Homekey）項目中獲得了750萬元的資金支持，用於購買位於第16街3061號，有25個住房單元的Eula酒店，作為永久的過渡年齡青年(TAY) 和永久支持性住房 (PSH)。並由Larkin Street Youth Services為租戶提供現場青年服務。

本次獲得的750萬元家居鑰匙資金支持，是繼2020年舊金山因購買Diva和 Granada酒店獲得過7690萬元，以及在 2021年購買1321 Mission Street獲得5470萬之後的又一次補助。

收購Eula酒店是布里德關於「遊民恢復計畫」的一部分，其中包括20年來最大的一次性擴建永久支持性住房。目前，有1490個在用單元，另有1054個單元正在籌備中，此次購買計畫，實現了布里德收購或租賃1500個新PSH單元的承諾。

布里德說：「擴大永久性支持性住房，可讓城市中無家可歸者過上更充實、更健康的生活，儘管我們在無家可歸者恢復計畫方面取得了歷史性進展，但仍有許多工作要做。必須利用國家提供的每一個機會，確保所有人都能得到他們需要的支持。我感謝紐森州長繼續努力推動家居鑰匙計畫，以及他在這個艱難時期，對城市領導者的支持。」

家居鑰匙項目得到了政府13億元預算的支持，允許為遊民提供最大規模的住房擴建，同時滿足遊民持續加劇的健康和社會服務需求。

作為市長的遊民恢復計畫的一部分，舊金山市將為遊民提供6000個住房和庇護所，其中包括4500個永久支持性住房（PSH）安置點。更多訊息可登錄網站查看遊民恢復計畫的進展：sf.gov/data/homelessness-recovery-plan。

遊民 舊金山 加州

上一則

加州撥款1430萬元 遏制反亞太裔仇恨犯罪

下一則

金山灣區高犯罪率 民調：65%受訪者怕去市中心

延伸閱讀

NBC拿舊報導炒作？商戶聯合會：華埠治安好很多

NBC拿舊報導炒作？商戶聯合會：華埠治安好很多
布里德決心全面改革舊金山 與極左派決裂

布里德決心全面改革舊金山 與極左派決裂
舊金山共享空間整改 延至明年3月 幫助小商業度疫情難關

舊金山共享空間整改 延至明年3月 幫助小商業度疫情難關

布里德決心整頓舊金山 與自由派決裂

布里德決心整頓舊金山 與自由派決裂
布里德會倫敦市長 分享鄰里優惠政策

布里德會倫敦市長 分享鄰里優惠政策

熱門新聞

黨樹銘移民來美後，經營雜貨店生意，沒想到遇害。（聖馬刁警局提供）

北加懸疑29年槍殺冷案偵破 受害人居然是唐飛同學

2022-03-25 19:19
現金流出入多，也容易引起國稅局的注意。（記者李榮／攝影）

會計師：現金流出入多 國稅局查帳機率高

2022-03-23 18:30
圖為普亭。（視頻截圖）

前美駐烏大使：俄羅斯停戰靠這招「保持普亭自尊心」

2022-03-29 21:01
氣象預測，灣區27日晚上起會開始下雨。（美聯社）

灣區將出現今年以來最大一場暴風雨

2022-03-26 02:18
攝影師正在整理後車廂的攝影設備，突然被劫匪襲擊。（推特截圖）

攝影師雙子峰遭持槍搶劫 過程被其他遊客全程錄製

2022-03-27 18:45
屋崙今年初有580棟房屋以高於定價至少10萬元售出，占當地總售出房屋比率29.8%。(Getty Images)

加價逾10萬元搶房 灣區3城市比率冠全美

2022-03-28 02:10

超人氣

更多 >
華商晉升為加州最富有的億萬富豪第四名

華商晉升為加州最富有的億萬富豪第四名
救61歲亞裔婦 披薩店父子共被砍10刀住院 善心捐款湧入

救61歲亞裔婦 披薩店父子共被砍10刀住院 善心捐款湧入
曼哈頓華埠堅尼路男子墜樓當場身亡 血流一地白布裹屍

曼哈頓華埠堅尼路男子墜樓當場身亡 血流一地白布裹屍
「叛徒」 澤倫斯基震怒 開除國安部門2高級成員

「叛徒」 澤倫斯基震怒 開除國安部門2高級成員
普亭簽署法令 外國買家不以盧布買天然氣就斷供

普亭簽署法令 外國買家不以盧布買天然氣就斷供