申請租金援助 安老自助處義助華埠小商戶

安老自助處開展了面向店主的講座活動，教授一些如何申請政府補助的知識。（安老自助處提供）

為緩解疫情大流行對於小商業的衝擊，幫助商戶渡過難關，舊金山經濟及勞動發展局推出總共200萬元援助小商業租金 項目。安老自助處自發幫助華埠 各商戶申請該項目。華埠商務專員胡生（Kifer Hu）表示，安老自助處正幫助20多家商鋪申請租金援助項目。

胡生表示，這20家華埠小商業多為服務性行業，理髮店、按摩店居多。「華埠客流量不足，國際遊客減少等原因導致部分商業經營困難。他們一天的營業額只有100元，甚至幾十元。」胡生說，「沒有了生意，交租也成了困難。」

安老自助處開展了面向店主的講座活動，教授一些如何申請政府補助的知識。（安老自助處提供）

胡生表示，此次租金援助項目為一次性地補助，最高可獲得3萬5000元。而安老自助處幫助華埠小商業申請也是該機構最近三年以來新推出的項目。「這些商戶自2020年3月開始，就因居家令、口罩令等經營受到影響。」

為讓更多小商業得知更多的咨詢，安老自助處還開展了多次面向店主的講座活動，教授一些如何申請政府補助的知識。

安老自助處成立於1966年，如今每年服務約4萬名老年人，其中超過90%都來自低收入 或少數族裔群體。該機構常年關注老年人健康護理、住房以及清潔等服務，同時還幫助新移民找工作。除了幫助小商業申請政府補助以外，安老自助處還提供包括技術支援、策略性發展、貸款計畫等支持。