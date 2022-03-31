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遊民、攤販增加 米慎區環境亮紅燈

編譯組╱舊金山30日電
舊金山米慎區的街頭情況近來有惡化的趨勢，市議員盧凱莉提出改善計畫。（美聯社）
舊金山米慎區的街頭情況近來有惡化的趨勢，市議員盧凱莉提出改善計畫。（美聯社）

舊金山紀事報（Chronicle）報導，近幾個月來，在舊金山將大部分注意力集中在田德隆區（Tenderloin）的毒品和遊民問題後，米慎區（Mission District）環境有惡化的趨勢。

根據舊金山市政府定期的統計，米慎區街道上的帳篷和其他有人居住的搭建結構有所增加，從去年6月的70多個，增加到現在的100個。Mission Street的人行道上，尤其是靠近捷運站的人行道，充斥著未受管束的攤販。當地居民還擔心垃圾和火災的問題。

代表米慎區的市議員盧凱莉（Hillary Ronen）說：「這個社區整體感覺很混亂。」她最近制定了一項計畫，用來解決她稱為「不可接受」的街道狀況。她希望市政府能將部分注意力從田德隆區轉移到米慎區，以防米慎區步上田德隆區的後塵。

盧凱莉指出，米慎區現在的遊民營區已經沒有她五年前剛擔任市議員時那麼多，但遊民人口和街頭攤販數量最近有所增加。在她看來，舊金山將管理重點放在田德隆區上之後，米慎區的問題變得更複雜。她說：「所有的事情加起來讓米慎區再度變成一場災難。」

盧凱莉說：「我非常同情我代表的所有選民，也為他們感到憤怒，包括所有商家、有家和無家可歸的居民。我們辜負了米慎區的民眾，這是不可接受的。」

盧凱莉提出的計畫包括剛剛通過的攤販法規、提供更多遊民住所、增加垃圾收集次數、防範火災等。

和盧凱莉開會討論後，舊金山遊民與住房支援局（Department of Homelessness and Supportive Housing）打算在4月重開米慎區的53張遊民收容床位，這些床位之前因為新冠疫情被關閉。在解決遊民營區問題方面，健康街道營運中心（Healthy Streets Operations Center）已開始每周拜訪米慎區營區，協助將遊民安置到收容所或長期住房單位。

此外，工務局（Public Works）目前正在加強清洗米慎區捷運站廣場周圍的垃圾桶，並教育商家如何正確丟棄紙箱，才不會造成街道髒亂或引起火災。

米慎區另外一個嚴重的問題是街頭攤販。社區領袖表示，在新冠疫情對失業的低收入勞工造成嚴重打擊後，當地攤販變得愈來愈多，一些覺得自己別無選擇的人可能會在街上擺攤。雖然許多攤販都是合法的，卻也摻雜了不少非法兜售贓物者。舊金山最近通過法令，要求攤販必須提供營業許可和商品所有權證明，才可以做生意。

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